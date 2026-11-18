La Regione l’ha finanziato con tre milioni e mezzo di euro, Autorità di bacino ha approvato il progetto, redatto dal gruppo Zoppi & Partners Engineering Srl di Ancona, per rimuovere i rifiuti di gomma che da cinquant’anni si trovano sul fondale del lago d’Iseo, tra Tavernola e Monte Isola. Le fasi operative sono cinque e la prima comincerà a inizio 2027.
I lavori
Si partirà con la cantierizzazione e la mappatura del fondale poi ci sarà l’asportazione meccanica dei rifiuti tramite l’impiego di operatori tecnici Subacquei; i rifiuti saranno portati a galla in contenitori a tenuta stagna e inviati poi allo smaltimento. Seguiranno poi il monitoraggio intermedio e la sorbonatura che significa aspirazione dei sedimenti fini, il trattamento della miscela aspirata, con la separazione fisica dei sedimenti e dei piccoli rifiuti della frazione liquida ed infine il monitoraggio finale con smobilitazione del cantiere.
«Il progetto rappresenta senza dubbio una delle bonifiche di rifiuti subacquea più importanti non solo in Italia, ma in tutta Europa. Ancora una volta, come con i lavori sulla frana del Monte Saresano, il nostro ente fa da apripista e da esempio per altre iniziative analoghe – ha affermato Alessio Rinaldi, presidente dell’Autorità di Bacino –. Ringraziamo l’assessorato all’ambiente di Regione Lombardia perché fin da subito ha preso in carico il problema, cercando e trovando le risorse necessarie per attivare le operazioni».
La collaborazione
Da sottolineare c’è anche la collaborazione delle province di Brescia e di Bergamo. «Ora che tutti i tasselli procedurali sono al loro posto – ha dichiarato l’assessore regionale Giorgio Maione – possiamo davvero dire di essere vicini al traguardo decisivo per sanare una ferita ambientale aperta da oltre cinquant’anni sul lago d’Iseo. Questo è un ulteriore passo in avanti fondamentale e porteremo in Giunta la delibera per dare il via nel più breve tempo possibile ai lavori. Come promesso vogliamo chiudere questa partita e restituire piena sicurezza e dignità al lago d’Iseo prima della fine della legislatura».
Il prossimo passo, per Autorità di Bacino, sarà quello di redigere il bando di gara per potere dare incarico alla ditta vincitrice ed avviare i lavori di recupero e smaltimento dei rifiuti accumulatisi in un’area di circa 500 metri quadrati a un profondità fino ai 50 metri entro il 2027.