Gomme nel lago d’Iseo, via alla bonifica: lavori da inizio 2027

Approvato il progetto da 3,5 milioni per ripulire i fondali tra Tavernola e Monte Isola. I rifiuti, che si sono accumulati nel corso di cinquant’anni saranno recuperati dai sub fino a 50 metri di profondità

Veronica Massussi 18 novembre 2026 2 ' di lettura

Scarti di gomma nel lago d'Iseo Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti lago d'Iseoscarti industrialirifiuti abbandonati Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...