Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Niardo, a quattro anni dall’alluvione il grido «Non lasciateci soli»

Giuliana Mossoni
Oggi il sindaco Ivan Markus in sala consiliare ha alzato i toni sulla vicenda facendo leva sulla preoccupazione di cittadini e imprese: «Politicamente non abbiamo trovato sostegno alle nostre richieste»
Le mani nel fango per salvare Niardo dopo l'alluvione - © www.giornaledibrescia.it
Le mani nel fango per salvare Niardo dopo l'alluvione - © www.giornaledibrescia.it
AA

A quasi quattro anni dall’alluvione del luglio 2022, Niardo torna a far sentire la propria voce. Lo fa alzando i toni, facendo leva sulla preoccupazione e sullo sconforto di cittadini e imprese, condivisi dall’Amministrazione comunale.

Il sindaco in sala consiliare alza la voce - © www.giornaledibrescia.it
Il sindaco in sala consiliare alza la voce - © www.giornaledibrescia.it

Il sindaco Ivan Markus ha convocato tutti oggi in sala consiliare, per tracciare un quadro definito «ormai insostenibile», chiedendo un intervento straordinario a Regione e Governo al grido «Non lasciateci soli».

A un anno dalla lettera aperta «Niardo chiama le istituzioni», che amaramente «non ha sortito alcun esito», la missiva del 2026, ha detto il primo cittadino, potrebbe intitolarsi «La prima Repubblica», dalla frase che si è sentito dire in Regione.

La rabbia

«Politicamente non abbiamo trovato sostegno alle nostre richieste e non si palesano aiuti - ha detto Markus -: siamo stati liquidati dicendoci che la legge Valtellina e le sue ricadute erano la prima Repubblica, come a prendere le distanze da un periodo storico che però ha dimostrato di essere vicino ad amministratori, cittadini e imprese. Ci hanno anche detto che in Regione di soldi sono finiti. Eppure apparteniamo tutti alla stessa Repubblica e a una Regione trainante per l’economia nazionale».

Il disastro per le vie del paese della Valcamonica - © www.giornaledibrescia.it
Il disastro per le vie del paese della Valcamonica - © www.giornaledibrescia.it

Lo stato delle opere

Il sindaco ha dettagliato quanto è stato fatto e quanto manca ancora: sul fronte della sicurezza idrogeologica molto è stato avviato grazie allo stato d’emergenza. Sono in corso i lavori sul Re (oltre 20 milioni) e sul Cobello, mentre resta da affidare l’allargamento per 13 milioni. Già finanziata una briglia da 1,5 milioni, ma per completare il sistema servono ulteriori opere, tra cui due aree di deposito a valle. L’intero piano supera i 60 milioni, cui si aggiungono i 24 necessari per mettere in sicurezza il torrente Fa.

Indennizzi

Se sul piano delle opere si registrano passi avanti, è sul versante degli indennizzi che emergono le criticità. Cittadini e imprese hanno stimato danni per oltre 10 milioni, ma i ristori effettivamente riconosciuti sono inferiori e in gran parte non liquidati.

Nel primo bando del 2023, a fronte di 69 domande di privati per 330mila euro, solo 13 sono state ammesse per 58mila euro, con liquidazioni ferme a 28mila. Per le imprese, su 23 richieste per 437mila euro, 10 sono state accolte per 190mila euro, erogati solo 128mila. Il secondo bando, chiuso nel 2025, ha riconosciuto 841mila euro ai privati e 819mila alle imprese, a fronte di danni stimati per oltre 10 milioni: ad oggi non vi sono certezze su tempi e modi di pagamento.

Bilancio comunale

Nel frattempo, il bilancio comunale soffre: calo del gettito Imu, aumento dei costi e pressione sui servizi, che hanno portato anche all’aumento dell’Irpef. I niardesi hanno manifestato delusione e rabbia, ipotizzando di costituire un comitato di cittadini a supporto dell’Amministrazione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
alluvvionetorrente ResfogoaiutiNiardo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario