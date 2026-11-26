Quasi 9 milioni di euro per il commercio di prossimità bresciano. Li mette sul piatto Regione Lombardia, finanziando nella nostra provincia i progetti presentati da 29 Distretti del commercio, per un valore complessivo di 33,7 milioni di euro e 109 Comuni interessati. Delle 29 candidature bresciane finanziate, 11 sono state riconosciute di eccellenza (per 5.513.500 euro) e 18 ordinarie (3.455.792,48 euro). A livello regionale, la misura stanzia complessivamente 63 milioni a sostegno di 180 Distretti. Una notevole iniezione di risorse per un settore in difficoltà, ma fondamentale non solo per l’economia e l’occupazione, bensì anche per la vitalità, l’attrattività e la sicurezza dei territori.
«Investiamo nel commercio – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi – perché è una componente fondamentale dell’economia e un presidio insostituibile per le comunità». In questo senso, i Distretti si stanno dimostrando uno strumento efficace: creano sinergie tra istituzioni, imprese e associazioni e trasformano le esigenze dei territori in progetti e investimenti. I contributi finanzieranno interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree commerciali, realizzazione e gestione di servizi comuni, attività di governance e coordinamento dei Distretti.
Sul Garda
Nel Distretto I Borghi del Garda – che comprende i Comuni di Salò (capofila), Gardone Riviera, Gargnano e Toscolano Maderno, per un totale di 390 negozi di vicinato, di cui 258 a Salò – il programma d’intervento punta, ad esempio, a incrementare la competitività delle Pmi commerciali attraverso interventi di riqualificazione urbana delle aree commerciali e un calendario condiviso di eventi, con l’obiettivo di attrarre visitatori tutto l’anno e destagionalizzare il turismo.
Nella Bassa
Diverse anche le opere che il Distretto «Oglio nord» ha in programma con i 520mila euro regionali. Orzinuovi è capofila del Distretto, che comprende anche Pontoglio, Rudiano, Roccafranca e Villachiara. «Il progetto – riferiscono il sindaco di Orzinuovi, Laura Magli, e il senatore Gianpietro Maffoni – persegue una strategia condivisa che punta a riqualificare i centri storici, sostenere le attività commerciali e rafforzare l’attrattività del territorio. È un risultato che ci riempie di orgoglio».
A Orzinuovi, cui spetterà la fetta più grossa del contributo (380mila euro), sono previsti la riqualificazione del piazzale dell’Aeronautica come area parcheggio e possibile spazio mercatale, il recupero di piazza Vittorio Emanuele con l’installazione di pilomat per la chiusura al traffico durante gli eventi e la realizzazione nella stessa piazza di un nuovo impianto di illuminazione.
A Pontoglio si interverrà invece sulla piazza con maxischermi e opere di riqualificazione del verde. Sono previsti a Ludriano il rifacimento parziale della pavimentazione di piazza Vittoria e la realizzazione di un nuovo parcheggio in via San Filastro. A Rudiano saranno realizzate opere di valorizzazione di piazza Martiri della Libertà e di regolamentazione degli accessi, mentre per Villachiara il progetto prevede la riqualificazione urbana integrata del centro storico, la valorizzazione del castello Martinengo e un percorso dedicato alla sua storia.
Le reazioni
Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera regionale bresciana Claudia Carzeri: «Un negozio di vicinato offre un servizio quotidiano e contribuisce a tenere vivi i centri storici e le frazioni».
Positivi anche i commenti delle associazioni di categoria. Il presidente di Confcommercio Brescia, Carlo Massoletti, ricorda che una parte dei 33,7 milioni investiti nel Bresciano «sarà messa a disposizione delle imprese di prossimità attraverso bandi specifici per contributi a fondo perduto, che ci impegniamo a promuovere presso tutti i nostri imprenditori».
L’auspicio di Barbara Quaresmini, presidente di Confesercenti Lombardia, è che queste importanti risorse pubbliche «siano ora impiegate efficacemente per realizzare progetti di rigenerazione urbana dei contesti in cui insistono le reti commerciali, migliorandone l’attrattività, la fruibilità e la competitività». Per Quaresmini, i Distretti – in provincia di Brescia sono 35, di cui 25 intercomunali e 10 urbani, e coinvolgono 136 Comuni – rappresentano «uno strumento ormai radicato nelle politiche locali di sviluppo economico».