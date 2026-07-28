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Nave, in fiamme il tetto di un’azienda: due operai lievemente intossicati

È successo in via Pieve Vecchia nel comune della Valle della Garza: sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I Vigili del fuoco in azione (foto d'archivio)
I Vigili del fuoco in azione (foto d'archivio)

Due operai leggermente intossicati, ma nessun ferito grave. È questo – stando alle prime informazioni – il bilancio dell’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, a Nave, in un’azienda situata in via Pieve Vecchia, a poca distanza dalla Sp237.  

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, che avrebbero già spento le fiamme. Nell’incendio, a quanto risulta di natura accidentale, sono rimasti coinvolti due lavoratori, che sono stato trasportati al pronto soccorso solo per i dovuti accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e un’ambulanza. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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