Nave, in fiamme il tetto di un’azienda: due operai lievemente intossicati

Due operai leggermente intossicati, ma nessun ferito grave. È questo – stando alle prime informazioni – il bilancio dell’incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, a Nave, in un’azienda situata in via Pieve Vecchia, a poca distanza dalla Sp237.
Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, che avrebbero già spento le fiamme. Nell’incendio, a quanto risulta di natura accidentale, sono rimasti coinvolti due lavoratori, che sono stato trasportati al pronto soccorso solo per i dovuti accertamenti. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale e un’ambulanza.