C’è un modo speciale di vivere l’attesa delle feste, lontano dalla fretta e immerso in un’atmosfera dove ogni piazza racconta una storia. Dal 28 novembre fino al 10 gennaio Palazzolo apre le sue porte a cittadini e visitatori con un cartellone natalizio sorprendente per varietà e calore umano. Nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianmarco Cossandi e la fitta rete delle associazioni locali, il programma è un invito diretto a lasciarsi conquistare dalla bellezza della città.
«Il Natale a Palazzolo racconta la vitalità e il grande cuore della nostra comunità – sottolinea l’assessore Marina Bertoli –. Abbiamo costruito un calendario capace di unire le tradizioni più amate a nuove occasioni di meraviglia, invitando tutti a trascorrere insieme alla città la magia delle feste». Dopo l’anteprima di fine novembre e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, il vero punto di svolta arriverà domenica 6 dicembre. Dalle 17 in poi, in piazzale Papa Giovanni XXIII, l’accensione simultanea delle luminarie cittadine e del grande albero di Natale inaugurerà ufficialmente il tempo delle feste, coronando una giornata animata fin dal mattino da mercatini hobbistici e iniziative dedicate ai più piccoli.
Il clou dell’intrattenimento per le famiglie scatterà invece domenica 20 dicembre, quando piazza Roma cambierà volto trasformandosi ne «La Piazza di Babbo Natale»: dalle 10.30 alle 18 i bambini potranno scatenarsi tra gonfiabili, dolci e animazione attorno a una spettacolare slitta lunga ben quindici metri, mentre al mattino dal Ponte Romano tornerà l’atteso e solidale tuffo nel fiume Oglio. Accanto alle piazze in festa brilla un’offerta culturale e musicale di primissimo piano. Oltre ai concerti d’organo, ai cori della tradizione alpina e polifonica e alle esibizioni bandistiche, spicca l’appuntamento del 27 dicembre alla Casa della Musica con «Passport Music - Il giro del mondo in 80 minuti», originale viaggio sonoro firmato dall’Orchestra Filarmonica Italiana capace di attraversare continenti e melodie senza muoversi dalla poltrona.
Sul fronte artistico, al Parco delle Tre Ville sarà inoltre visitabile fino al 13 dicembre la mostra dedicata ad Angelo Brescianini nel decennale della scomparsa, affiancata dall’esposizione sui libri antichi a Villa Lanfranchi. Il momento più magico arriverà infine la notte del 24 dicembre: dalle 21.30, tra piazza Roma e piazzetta Rosa, la Vigilia in Piazza riunirà tutti attorno al Gruppo Alpini tra musica, panettone e vin brulé. Un motivo in più per scegliere Palazzolo e regalarsi il piacere di stare insieme. E tutto ciò è solo un assaggio. Per conoscere tutti gli eventi, basta seguire i canali social della città.