La musica sarà la grande colonna sonora del Natale iseano grazie al cartellone di Natale con Gusto 2026, che per oltre un mese animerà piazze, vicoli e chiese del centro storico di Iseo con concerti, bande e cori tradizionali. Dopo l’avvio musicale di venerdì 4 dicembre con Leonardo Vergni, il primo weekend entrerà nel vivo sabato 5 alle 18 in Largo Zanardelli con l’esibizione del gruppo Symphonica, seguita domenica 6 alla stessa ora dal concerto natalizio «Pà e Nedàl» con Piergiorgio Cinelli e Daniele Gozzetti.
Il fine settimana successivo porterà le melodie delle feste direttamente tra la gente: domenica 13 dicembre, a partire dalle 14.30, la Banda Cittadina di Iseo attraverserà il centro storico con le tradizionali pastorelle itineranti, mentre alle 15.30 la Pieve di Sant’Andrea ospiterà il Concerto di Natale offerto dalla Società Operaia con l’Accademia Musical-Mente. Alle 18.00 sarà invece la volta del coro itinerante Is.Ca. Il terzo weekend proporrà sabato 19 dicembre alle 16.30 il concerto della Minibanda al Quadriportico e alle 18.30 i canti natalizi del Trio Fuente nel centro storico. Domenica 20 dicembre il Coro IS.CA. tornerà alla Pieve alle 16, prima del concerto dei bambini della scuola elementare in Piazza Statuto (ore 17.30) e del brindisi natalizio offerto dall’Amministrazione Comunale in Piazza Garibaldi.
La rassegna proseguirà poi per tutto il periodo festivo. Dopo i giochi in scatola in biblioteca la vigilia di Natale (15 -17.45), sabato 26 dicembre alle 20.30 la palestra delle scuole medie ospiterà il Concerto della Banda per Santo Stefano. Domenica 27 tornerà il mercato settimanale straordinario in centro e mercoledì 30 dicembre (15 -16.30) la biblioteca proporrà il laboratorio «Natale è Meraviglia» per bambini dai 5 ai 10 anni. Gran finale nel nuovo anno con la Messa animata dal Christmas Carol Choir domenica 3 gennaio alle 18 e la giornata dell’Epifania: mercoledì 6 gennaio alle 11.30 al Quadriportico si terrà l’estrazione della lotteria, seguita alle 20.30 dal concerto «Natale tutti insieme» con il quintetto di ottoni Bs-Bg e organo.