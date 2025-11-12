Nasce il Distretto del commercio tra Bagnolo, Montirone e Borgosatollo

Al via l’istituzione del Distretto intercomunale diffuso (Did) del commercio di Bagnolo Mella, Montirone e Borgosatollo. La Regione, con i Distretti del commercio, ha dato vita a una politica del territorio innovativa, promuovendo e finanziando la nascita e il consolidamento di queste realtà. Scopo dei Distretti è incentivare e innovare il commercio urbano, favorendo l’equilibrio fra i vari format commerciali e il rafforzamento dell’identità dei luoghi.

Il progetto

La rete commerciale del Did di Bagnolo Mella, Borgosatollo e Montirone risulta composta da 218 esercizi commerciali che occupano 37.287 metri quadrati di superficie di vendita, secondo quanto rilevato dai dati dell’osservatorio della Regione del giugno 2024. Nel Distretto, secondo la suddivisione per settore merceologico dei prodotti venduti, sono localizzati 72 negozi alimentari, con 13.666 metri quadrati di superficie e 146 negozi di prodotti non alimentari, con 23.621 metri quadrati di superficie di vendita.

Nel costituire il Did, i Comuni fondatori assumono e fanno propri i principi cardine stabiliti dalla Regione per valorizzare un’area attraverso la promozione del commercio come efficace valore di aggregazione. L’operato del Distretto nasce dall’analisi di un contesto territoriale e del commercio locale, con l’obiettivo di fare rete tra Comuni, per attivare politiche di crescita condivisa.

Dal Comune

«Grazie all’impulso del Comune di Bagnolo Mella, capofila dell’aggregazione, sarà possibile condividere strategie, risorse, opportunità e informazioni tra i tre Comuni coinvolti al fine di dare maggior impulso alle realtà commerciali del territorio – spiega il vicesindaco di Borgosatollo, Marco Frusca –. Con i fondi che potranno arrivare dalla Regione attraverso bandi ad hoc sarà possibile attuare azioni che possano migliorare la vivibilità del territorio e ampliare lo sviluppo commerciale».