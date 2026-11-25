Una bambina nata da pochi mesi, con problemi di ipoacusia (riduzione dell’udito), nei primi incontri si dimostrava molto poco interessata ai suoni. E quindi anche agli strumenti musicali poggiati sul tappeto attorno a lei. Gattonava in giro, non li toccava nemmeno. Dopo dieci sessioni non solo utilizzava gli strumenti, ma sapeva creare piccole strutture ritmiche. Suonava, e aspettava una risposta da chi le era accanto. Aveva anche iniziato a ballare. Nell’ultimo incontro improvvisava con i tasti del pianoforte, sul quale si sporgeva mentre sedeva sulle gambe del papà.
È una dei 26 bambini e ragazzi - tra i 10 mesi e i 18 anni – che da settembre 2025 allo scorso settembre hanno partecipato al laboratorio di musicoterapia del Servizio di audiologia e foniatria pediatrica dell’Asst Spedali Civili di Brescia. Gli incontri si sono svolti (e in realtà proseguiranno con un’appendice nel 2027, tra gennaio e marzo) al primo piano del Ronchettino, in via del Medolo, zona Nord della città.
A proposito di città: il progetto splende di luce bresciana per il modo in cui è nato e in cui si è sviluppato, come sottolinea in un’affollata conferenza stampa Giovanni Lodrini, amministratore delegato della Fondazione Cavalleri. Un modo veloce, corale, solidale, tempestivo, mirato. «Pronti, via – ricorda appunto Lodrini –, l’idea è nata da una chiacchierata a una cena di Natale».
L’inizio
Realizzare il progetto è stato possibile grazie alle donazioni raccolte durante l’appuntamento benefico «Note e vibrazioni-La musica per tutti», andato in scena al Teatro Grande il 13 marzo 2025. La squadra che ha reso tutto possibile è composta dal Civile, da Scuola Audiofonetica-Fondazione Mons. Cavalleri, Saverio Crea Odv e Fondazione Teatro Grande. Nell’incontro sono stati presentati i risultati del progetto. Attorno al tavolo della Sala consiliare dell’ospedale, i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.
Il direttore generale dell’Asst Spedali Civili Luigi Cajazzo e il direttore socio sanitario Enrico Burato, Umberto Angelini per il Grande, Anna Paterlini per l’Audiofonetica, Mariafrancesca Crea per l’Odv Saverio Crea. Sul versante operativo, Maria Grazia Barezzani (Audiologia e Foniatria Pediatrica del Civile), il musicoterapista Lorenzo Orlandi, la logopedista Anna Bettoni. Il punto è proprio questo. Abbinare musicoterapia a logopedia («si tratta di esperienze diverse, collegate però dalla comune vocazione comunicativo-relazionale», viene spiegato) garantisce risultati migliori per bambini e ragazzi ipoacusici rispetto a quelli che si possono raggiungere con tecniche più tradizionali.
Risultati
Per non scendere nel tecnico, ciò che viene fatto al Ronchettino attiva meglio i prerequisiti necessari per imparare ad ascoltare e a parlare, nonostante i problemi di udito. Questo avviene grazie alla capacità della musica di mettere in relazione attraverso l’interazione: sperimento, improvviso in gruppo, ti guardo, mi esprimo. Uno dei primi risultati? Il bambino inizia a usare meglio la voce e la sua modulazione. Il pianoforte a coda è stato fornito dal musicista e musicofilo bresciano Roberto Bellan. Le forze in campo hanno intenzione di trovare le risorse per ripetere l’iniziativa il prima possibile.