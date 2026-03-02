«Mormora», passeggiate silenziose dell’Audiofonetica

Un progetto di sensibilizzazione dedicato alla sordità che intreccia arte, scuola e sanità in un’esperienza pubblica e partecipata. Tutto questo è «Mormora», progetto che nasce a Brescia in occasione del World Hearing Day – Giornata mondiale dell’udito, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità con il tema «From communities to classrooms: hearing care for all children». L’iniziativa prende forma grazie alla collaborazione tra Somebody Teatro, Laboratorio Silenzio, Scuola Audiofonetica e il Servizio di audiologia e foniatria pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.

Numerosi enti del territorio hanno scelto di patrocinare e sostenere il progetto, riconoscendone il valore culturale, educativo e sociale e contribuendo a costruire un’azione condivisa che mette al centro ascolto, inclusione e consapevolezza.

Il progetto

Cuore di «Mormora» sono le passeggiate silenziose che coinvolgeranno alunni e alunne, docenti ed educatori della Scuola Audiofonetica insieme agli operatori sanitari degli Spedali Civili. Un cammino collettivo che attraversa la città trasformandola in uno spazio di relazione e percezione rinnovata. Ispirata al progetto «Silenziose tracce» del Laboratorio Silenzio, l’azione performativa prevede che i partecipanti camminino in fila indiana, dotati di cuffie antirumore e di un piccolo quaderno contenente le indicazioni delle azioni da compiere lungo il percorso. Il silenzio diventa uno spazio abitato, una condizione che amplifica la presenza di corpi, gesti, sguardi e paesaggio. Si crea una comunicazione sottile tra persone e luoghi, un’esperienza che avvicina in modo autentico alla dimensione della sordità e trasforma il silenzio in possibilità di incontro e comprensione reciproca.

«Mormora» nasce dall’identità e dalla lunga esperienza della Scuola Audiofonetica, che da oltre 170 anni affianca bambini e bambine sorde, rappresentando un punto di riferimento educativo e culturale per Brescia e il territorio. Da più di mezzo secolo la scuola ha scelto con convinzione la strada dell’inclusione, costruendo un modello educativo in cui alunni sordi e udenti condividono lo stesso percorso formativo. Non si tratta semplicemente di integrazione, ma di una comunità che cresce nella relazione quotidiana. «Mormora» è più di un evento: è un’esperienza che intreccia arte, scuola e sanità e affida alla città un messaggio chiaro e potente. Ascoltare è un atto di cura. Il silenzio può generare consapevolezza. Una comunità che sa ascoltare è una comunità che sa includere. Le passeggiate silenziose si svolgeranno lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo 2026.