«Mormora», passeggiate silenziose dell’Audiofonetica

Il progetto, nato in occasione della Giornata mondiale dell’udito, prevede una camminata collettiva che attraversa la città in silenzio
Una foto d’archivio dell’Audiofonetica di via S. Antonio
Un progetto di sensibilizzazione dedicato alla sordità che intreccia arte, scuola e sanità in un’esperienza pubblica e partecipata. Tutto questo è «Mormora», progetto che nasce a Brescia in occasione del World Hearing Day – Giornata mondiale dell’udito, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità con il tema «From communities to classrooms: hearing care for all children». L’iniziativa prende forma grazie alla collaborazione tra Somebody Teatro, Laboratorio Silenzio, Scuola Audiofonetica e il Servizio di audiologia e foniatria pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.

Numerosi enti del territorio hanno scelto di patrocinare e sostenere il progetto, riconoscendone il valore culturale, educativo e sociale e contribuendo a costruire un’azione condivisa che mette al centro ascolto, inclusione e consapevolezza.

Il progetto

Cuore di «Mormora» sono le passeggiate silenziose che coinvolgeranno alunni e alunne, docenti ed educatori della Scuola Audiofonetica insieme agli operatori sanitari degli Spedali Civili. Un cammino collettivo che attraversa la città trasformandola in uno spazio di relazione e percezione rinnovata. Ispirata al progetto «Silenziose tracce» del Laboratorio Silenzio, l’azione performativa prevede che i partecipanti camminino in fila indiana, dotati di cuffie antirumore e di un piccolo quaderno contenente le indicazioni delle azioni da compiere lungo il percorso. Il silenzio diventa uno spazio abitato, una condizione che amplifica la presenza di corpi, gesti, sguardi e paesaggio. Si crea una comunicazione sottile tra persone e luoghi, un’esperienza che avvicina in modo autentico alla dimensione della sordità e trasforma il silenzio in possibilità di incontro e comprensione reciproca.

«Mormora» nasce dall’identità e dalla lunga esperienza della Scuola Audiofonetica, che da oltre 170 anni affianca bambini e bambine sorde, rappresentando un punto di riferimento educativo e culturale per Brescia e il territorio. Da più di mezzo secolo la scuola ha scelto con convinzione la strada dell’inclusione, costruendo un modello educativo in cui alunni sordi e udenti condividono lo stesso percorso formativo. Non si tratta semplicemente di integrazione, ma di una comunità che cresce nella relazione quotidiana. «Mormora» è più di un evento: è un’esperienza che intreccia arte, scuola e sanità e affida alla città un messaggio chiaro e potente. Ascoltare è un atto di cura. Il silenzio può generare consapevolezza. Una comunità che sa ascoltare è una comunità che sa includere. Le passeggiate silenziose si svolgeranno lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo 2026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

