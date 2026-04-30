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Musica, meditazione e salute: tre giorni di luce in silenzio a Rovato

«Silentium» si svolgerà da venerdì primo maggio a domenica in via IV Novembre, 14, nella sede di Lux Vivens
Daniele Piacentini
Silentium è alla prima edizione
Silentium è alla prima edizione

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