Il Municipio di Polaveno sarà green: si raccoglierà anche l’acqua piovana

A Polaveno l’acqua piovana sarà raccolta in una cisterna e sarà usata per innaffiare le nuove aiuole e gli alberi che saranno piantati attorno al Municipio. Il recupero dell’acqua fa parte del progetto da 710mila euro che punta a ridurre i consumi della sede comunale portandola dalla classe energetica G alla B. Il cantiere è ormai alle porte e, secondo le stime di progetto, a lavori conclusi le emissioni di anidride carbonica dell’edificio dovrebbero diminuire del 70%.
Investimento
La parte più consistente della spesa è coperta con fondi della Regione che ha assegnato al Comune 625mila euro attraverso il bando «Seed Pa» per la sostenibilità e l’efficienza energetica degli edifici pubblici, mentre gli altri 85mila euro arrivano dal bilancio comunale.
In tutta la Lombardia sono arrivate 292 candidature e, dei sette progetti finanziati in provincia, cinque portano la firma di Sevat, la società della Comunità montana della Valtrompia che ha seguito anche quello di Polaveno.
Lavori
Per limitare le perdite di calore si poserà un cappotto sulle pareti esterne, si isoleranno il sottotetto e il piano interrato e gli infissi verranno sostituiti. A questi lavori si aggiungeranno l’installazione di un impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica sul posto, il passaggio all’illuminazione a led e l’introduzione di sistemi per gestire automaticamente gli impianti. La riqualificazione riguarderà anche il parcheggio, dove sarà rifatto il fondo per permettere alla pioggia di filtrare nel terreno. Sevat ha coordinato la progettazione e preparato la domanda di finanziamento insieme all’Amministrazione guidata da Aristide Peli verificando che le opere rispettassero i criteri ambientali minimi e il requisito di evitare danni significativi all’ambiente.
La società affiancherà il Comune anche durante i lavori, seguendo gli aspetti tecnici e amministrativi del cantiere. Per il Comune la responsabile del progetto è l’architetta Francesca Zubani, mentre per Sevat, che gestisce l’appalto, l’incarico è affidato alla geometra Valeria De Giglio. L’architetto Fabrizio Veronesi ha coordinato la progettazione e i colleghi di Sevat Gualtiero Cigolini e Luigi Longo hanno seguito la parte architettonica. Isaac Scaramella di Horigon si è occupato della parte energetica, degli impianti meccanici e dei criteri ambientali, mentre Nicola Bianzani ha curato la consulenza sul fotovoltaico e l’automazione degli impianti elettrici.