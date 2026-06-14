Si schianta contro un'auto con la moto: grave ragazzo a Castenedolo

Grave incidente verso le 23 lungo la strada provinciale Spbs236: il giovane, le cui condizioni sono ritenute molto serie, è anche andato in arresto cardiaco ma le manovre di rianimazione lo hanno fatto rinvenire

Roberto Manieri Giornalista 14 giugno 2026 1 ' di lettura

Un'ambulanza di notte (foto d'archivio) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incidente stradalemotoauto contro motoCastenedolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...