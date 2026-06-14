Si schianta contro un'auto con la moto: grave ragazzo a Castenedolo

Grave incidente verso le 23 a Castenedolo, lungo la strada provinciale Spbs236, all'intersezione tra via Brescia e via Verdi. Per cause in corso di accertamento da parte di una pattuglia della Polizia Stradale inviata sul posto dalla centrale operativa del 112, una motocicletta con a bordo un giovane si sarebbe scontrata con un'auto. Il motociclista avrebbe avuto la peggio riportando nella caduta lesioni molto serie.
Secondo le prime informazioni il centauro avrebbe subito anche un arresto cardiaco a cui tuttavia hanno però rimediato le manovre di rianimazione prontamente prestate. Sul luogo dell'incidente è stata inviata un'auto medicalizzata e un'ambulanza. Le condizioni del motociclista sono considerate serie.