Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Morto sul lavoro, raccolta fondi per i sei figli di «Massi»

Erik Fanetti
Dopo la scomparsa di Massimiliano Lauro, il 45enne di Gavardo, gli amici hanno scelto un gesto concreto per offrire sostegno ai bambini rimasti senza papà
Loading video...
Le comunità si uniscono nelle tragedie
AA

La scomparsa improvvisa di Massimiliano Lauro, 45enne di Gavardo conosciuto da tutti come «Massi», ha lasciato un vuoto profondo, difficile da colmare.

Un dolore che ha attraversato non solo la sua famiglia, ma anche una comunità intera che ora prova a stringersi attorno ai suoi affetti più cari con un gesto concreto.

La raccolta fondi

Proprio come accaduto nei confronti della famiglia di Francesco Viola, morto in moto a 28 anni, papà di due figli piccoli (il secondo in arrivo tra pochi giorni), anche in questo caso gli amici di Massi hanno deciso di avviare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con l’obiettivo di offrire un sostegno reale ai sei figli rimasti senza il padre dopo il tragico incidente avvenuto a Ospitaletto. Un’iniziativa che nasce dal desiderio di trasformare il dolore in solidarietà, mantenendo vivo il ricordo di Massimiliano attraverso un aiuto tangibile.

Massimiliano lascia i figli Desiree, Riccardo, Pamela, Michael, Antoine e Jeremy, insieme al padre Franco, al fratello Marco – noto anche per il suo impegno come allenatore di volley femminile a Villanuova – e alla sorella Elena. Attorno a loro, una rete di parenti e amici che in queste ore si sta facendo sempre più compatta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Massimiliano Lauromortoraccolta fondiGavardo
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario