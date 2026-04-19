Morto sul lavoro, raccolta fondi per i sei figli di «Massi»

La scomparsa improvvisa di Massimiliano Lauro, 45enne di Gavardo conosciuto da tutti come «Massi», ha lasciato un vuoto profondo, difficile da colmare.

Un dolore che ha attraversato non solo la sua famiglia, ma anche una comunità intera che ora prova a stringersi attorno ai suoi affetti più cari con un gesto concreto.

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La raccolta fondi

Proprio come accaduto nei confronti della famiglia di Francesco Viola, morto in moto a 28 anni, papà di due figli piccoli (il secondo in arrivo tra pochi giorni), anche in questo caso gli amici di Massi hanno deciso di avviare una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe con l’obiettivo di offrire un sostegno reale ai sei figli rimasti senza il padre dopo il tragico incidente avvenuto a Ospitaletto. Un’iniziativa che nasce dal desiderio di trasformare il dolore in solidarietà, mantenendo vivo il ricordo di Massimiliano attraverso un aiuto tangibile.

Massimiliano lascia i figli Desiree, Riccardo, Pamela, Michael, Antoine e Jeremy, insieme al padre Franco, al fratello Marco – noto anche per il suo impegno come allenatore di volley femminile a Villanuova – e alla sorella Elena. Attorno a loro, una rete di parenti e amici che in queste ore si sta facendo sempre più compatta.