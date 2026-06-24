Addio a Gianni Danesi: calciatore, manager e 4 volte assessore a Rezzato

Si è spento ieri nella sua casa di San Carlo a 88 anni, dopo qualche mese di malattia, Gianni Danesi, figura nota a Rezzato per i trascorsi calcistici, amministrativi e manageriali. Lascia la moglie Itala e i figli Nico ed Enrico, nostro prezioso critico cinematografico e musicale. La salma riposa alla casa funeraria La Cattolica, nella quale oggi (mercoledì 24 giugno) alle 18 si terrà la veglia di preghiera. Funerali giovedì 25 alle 10.30 nella chiesa di San Carlo.
Nato a Villa Fenaroli, dove i genitori avevano in gestione i campi, in gioventù fu un promettente attaccante di Falck Vobarno, Clarense, Calcinato e soprattutto Imperia Rezzato. Una carriera fermata a soli 20 anni dalla pleurite che lo costrinse a smettere. Il lavoro gli consentì di viaggiare, dati gli incarichi manageriali assunti nelle ditte rezzatesi del marmo Gamba e Lombardi e poi, fino a 80 anni, in una società propria e come consulente. Mantenne tuttavia la base nel suo paese, cui dedicò anche 25 anni d’impegno civile. Gianni Danesi fu infatti consigliere comunale per 5 lustri, risultando sempre il candidato più votato.
Per ben quattro mandati fu assessore (ogni volta in settori diversi: Tributi, Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica) nelle giunte dei sindaci Beppe Joannes e Fausto Cargnoni. Carica, quella di primo cittadino, che in seguitò rivestì, dal 2004 al 2014, il figlio Enrico. Al quale, insieme ai familiari, giunga il caloroso abbraccio della redazione.