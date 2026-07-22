Morto nell’Oglio, l’arrestato per omicidio trovato durante un blitz antidroga

Per la morte di Abdelilah Soiyt, avvenuta il 12 aprile del 2025 a Pontoglio, è finito in carcere il 25enne marocchino Youssef Bouserhane, che nei giorni scorsi era finito in manette perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti nella Bergamasca

Simone Bracchi Giornalista 22 luglio 2026 3 ' di lettura