A Montichiari torna Seridò, l’appuntamento per i bambini

É l’ora di Seridò, la gigantesca festa dedicata ai bambini che sarà ancor più ricca di giochi: l’edizione 2026 inizierà dopodomani, sabato 25 e proseguirà l’indomani e l’1, 2, 3, 9, 10 maggio al Centro fiera di Montichiari dalle 9.30 alle 19. Seridò si potrebbe descrivere come un regno fantastico dove i bimbi, dai piccoli ai più grandi, possono scegliere tra tanti giochi, che, di anno in anno, aumentano.

Quest’anno saranno 136 le proposte di gioco, distribuite negli 8 padiglioni e nelle aree esterne, tra grandi classici e novità: laboratori creativi inediti, giochi come rotini in tandem, macchinine a spinta, street volley, racchettoni e altro.

Partner

La manifestazione, appuntamento fisso per le famiglie, è come sempre proposta dalla Fism di Brescia in collaborazione con la cooperativa La nuvola nel sacco e il Centro fiera di Montichiari e ha tanti partner come Bcc Garda, Garda Vita, Cbbo e diverse aziende che propongono attrattive divertenti ed educative.

Tra i partner immancabili, i cui stand sono sempre super apprezzati, ci sono quelli dell’area cittadinanza, ovvero la Polizia di Stato con il percorso di educazione stradale, la Polizia Provinciale con quad elettrici per salvare gli animali, l’Arma dei carabinieri con una proposta dalla sezione della biodiversità (solo nei giorni 25-26 aprile e 1-2-3 maggio) e Vigili del fuoco con l’attesa Pompieropoli (9-10 maggio).

Spettacoli e nursery

Tra le conferme, oltre al padiglione della creatività e alla via dei giochi all’aperto, ci sono anche gli spettacoli teatrali e gli spettacoli di burattini che vedono sempre diversi spettatori. Altra costante, apprezzata, è rappresentata dal padiglione dello sport, occasione anche per sperimentare nuove attività: dal tiro con l’arco alle triplici pareti di arrampicata, sino alla possibilità di giocare con la Germani Pallacanestro e gli atleti della Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici).

Tra gli altri giochi, non possono mancare i gonfiabili, le costruzioni, il tradizionale padiglione dei giochi “per terra”, il famoso trenino e un’area dedicata ai piccolissimi, 0-3 anni. A tal proposito, a Seridò, oltre ad aree food, ci sono nursery attrezzate con fasciatoio, forno a microonde e poltrone per allattamento. Da ricordare che Seridò sostiene anche il fondo della Fism di Brescia per l’inclusione nelle scuole dell’infanzia paritarie. La manifestazione coinvolge anche i ragazzi, preziose forze nelle vesti di animatori: circa 300 i giovani, provenienti principalmente da istituti scolastici superiori bresciani.

Informazioni

Quanto agli ingressi, il biglietto è acquistabile solo on line (attravreso questo link) e fino al raggiungimento della disponibilità massima giornaliera. Costi: fino a 2 anni ingresso libero, così come per le persone con disabilità e i loro accompagnatori; dai 3 ai 12 anni biglietto a 6 euro; per gli over 13 costa 17 euro. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a questo indirizzo mail.