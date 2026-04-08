Montichiari per due giorni sarà l’hub europeo del mondo dei cani

Al Centro Fiera del Garda l’11 e il 12 aprile torna «The dog show», manifestazione che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al mondo del cane.

In programma

Per l’edizione 2026 sono in programma tre eventi: la 62ª Esposizione Internazionale Canina – organizzata dal Gruppo Cinofilo Bresciano –, il prestigioso Latin Winner – circuito internazionale promosso da E.N.C.I. in collaborazione con i principali Enti Cinofili dei Paesi Latini – e l’esposizione nazionale «Giulio Colombo». Tre eventi che trasformeranno Montichiari in un vero hub europeo della cinofilia.

Il Latin Winner, appuntamento esclusivo con solo due tappe in Italia, è un circuito internazionale che coinvolge i Paesi dell’Alleanza cinofila latina e che mette in palio titoli di grande prestigio, tra cui il Latin Champion, ottenibile attraverso la conquista di certificati in diversi Paesi aderenti, senza limiti di tempo. Un riconoscimento che premia qualità, continuità e valore dei soggetti, e che richiama espositori di altissimo livello da tutta Europa.

Attività pratiche e formative

Accanto alle competizioni ufficiali, The Dog Show offre un’esperienza immersiva con: agility dog, dog dancing e disc dog. In programma, tante altre attività aperte al pubblico per vivere in prima persona il rapporto con il proprio amico a quattro zampe, inclusa una piscina dedicata per momenti unici e interattivi: dal battesimo dell'acqua alle dimostrazioni di salvataggio.

Leggi anche A Rezzato arriva il patentino per i proprietari di cani

L’impegno della manifetsazione è di mantenere una forte vocazione educativa, con attività come: nosework, rally-o, attivazione mentale e cross training, tutte guidate da professionisti del settore e coordinate dai «Cicero dog», figure dedicate all’accoglienza e all’orientamento del pubblico. É possibile prenotare gratuitamente le prove su questo sito web.

Attese le unità cinofile impegnate in attività dimostrative reali, come la ricerca di dispersi in montagna e il soccorso operativo per le persone con disabilità. Presente anche Sole, il cane poliziotto che individua sostanze pericolose, con la partecipazione della Sics e le dimostrazioni in acqua dei cani da salvataggio, protagonisti anche del suggestivo battesimo dell’acqua.

Informazioni

Un evento aperto a tutti, grandi e piccoli. Il costo del biglietto intero è di 13 euro, mentre quello ridotto – disponibile solo per i soci Enci – è di 6 euro e 50. L’appuntamento sarà gratuito per i ragazzi fino a 12 anni, per le persone diversamente abili con accompagnatore e per i soci del Gruppo cinofilo bresciano. Per chi fosse interessato ad acquistare il biglietto online, la prevendita è disponibile a 13 euro con la possibilità di saltare la coda, a 15 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web di The dog show e del Gruppo cinofilo bresciano.