A Rezzato arriva il patentino per i proprietari di cani

A Rezzato arriva il patentino volontario per i proprietari di cani grazie al progetto Bc4z, Buon cittadino a 4 zampe, un’iniziativa che punta a migliorare la convivenza tra cittadini e animali domestici. Il progetto, che sarà presentato stasera alle 20.30 nella sala civica di via Da Vinci, è promosso dall’associazione cinofila «Compagni di zampa» con l’Amministrazione comunale.

Di cosa si tratta

L’obiettivo è diffondere una cultura basata su responsabilità, rispetto e consapevolezza. Il Bc4z è un percorso formativo riconosciuto a livello nazionale che unisce teoria e pratica; al termine del percorso viene certificata la capacità di gestire correttamente il proprio animale in contesto urbano promuovendo comportamenti responsabili e una relazione equilibrata. Durante la serata di presentazione verranno affrontati temi come le normative vigenti, la conduzione al guinzaglio, l’utilizzo della museruola, il trasporto in auto e il rispetto delle regole comunali. Sarà anche un momento di approfondimento sul benessere animale e sulla responsabilità civica.

Esercitazioni

Il percorso proseguirà con incontri settimanali che alterneranno lezioni teoriche e attività pratiche sul territorio. Le esercitazioni simuleranno situazioni reali, aiutando i partecipanti a gestire contesti urbani, interazioni con persone e altri animali e situazioni impreviste. Al termine del percorso è prevista una prova finale teorico-pratica che consentirà di ottenere la certificazione. Alla serata interverranno anche «Fare ambiente – Guardie ecozoofile» di Brescia e il canile «Le muse». La partecipazione alla serata è libera e gratuita. Per informazioni è possibile contattare i numeri 392.8562590 e 338.3340595 oppure scrivere a eventi@compagnidizampa.com.