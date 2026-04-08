Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

A Rezzato arriva il patentino per i proprietari di cani

Francesca Zani
Il progetto verrà presentato stasera, mercoledì 8 aprile, alle 20.30 nella sala civica di via Da Vinci. La partecipazione è libera e gratuita
Un cane al guinzaglio
Un cane al guinzaglio
AA

A Rezzato arriva il patentino volontario per i proprietari di cani grazie al progetto Bc4z, Buon cittadino a 4 zampe, un’iniziativa che punta a migliorare la convivenza tra cittadini e animali domestici. Il progetto, che sarà presentato stasera alle 20.30 nella sala civica di via Da Vinci, è promosso dall’associazione cinofila «Compagni di zampa» con l’Amministrazione comunale.

Di cosa si tratta

L’obiettivo è diffondere una cultura basata su responsabilità, rispetto e consapevolezza. Il Bc4z è un percorso formativo riconosciuto a livello nazionale che unisce teoria e pratica; al termine del percorso viene certificata la capacità di gestire correttamente il proprio animale in contesto urbano promuovendo comportamenti responsabili e una relazione equilibrata. Durante la serata di presentazione verranno affrontati temi come le normative vigenti, la conduzione al guinzaglio, l’utilizzo della museruola, il trasporto in auto e il rispetto delle regole comunali. Sarà anche un momento di approfondimento sul benessere animale e sulla responsabilità civica.

Esercitazioni

Il percorso proseguirà con incontri settimanali che alterneranno lezioni teoriche e attività pratiche sul territorio. Le esercitazioni simuleranno situazioni reali, aiutando i partecipanti a gestire contesti urbani, interazioni con persone e altri animali e situazioni impreviste. Al termine del percorso è prevista una prova finale teorico-pratica che consentirà di ottenere la certificazione. Alla serata interverranno anche «Fare ambiente – Guardie ecozoofile» di Brescia e il canile «Le muse». La partecipazione alla serata è libera e gratuita. Per informazioni è possibile contattare i numeri 392.8562590 e 338.3340595 oppure scrivere a eventi@compagnidizampa.com.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
patentinocaniproprietariRezzato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario