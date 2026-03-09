È Bruss il cane-eroe dell’esercitazione di soccorso a Sirmione

A Sirmione, l’eroe della domenica è un cane di nome Bruss. Con la sua conduttrice e istruttrice cinofila Raffaella è stato il primo, ieri mattina, a ritrovare Joshua, un giovane cadetto che interpretava il ruolo di un ragazzino autistico di 13 anni, disperso nel centro storico. Questo lo scenario dell’esercitazione di ricerca e soccorso organizzata nella penisola dall’Associazione di Protezione civile del Basso Garda, in collaborazione con la Polizia locale.

Una simulazione con l’obiettivo di consolidare il coordinamento operativo tra istituzioni e volontari, verificare l’efficacia dei protocolli e ottimizzare i tempi di intervento. «Ben 40 volontari sono stati impegnati in un’attività coordinata – chiarisce Luca Trincia, presidente del gruppo Basso Garda –, che ha riprodotto fedelmente le dinamiche di un intervento reale in un contesto urbano complesso come quello di Sirmione, in una giornata affollata. Per noi è importante addestrarci per essere di supporto in caso di necessità».

I protagonisti

In campo c’erano il nucleo telecomunicazioni e la segreteria operativa, con base in piazzale Porto, il nucleo ricerca e soccorso, che ha battuto palmo a palmo tutto il borgo suddiviso in quattro settori, oltre al nucleo nautico con due imbarcazioni e al nucleo cinofilo con due squadre, guidate rispettivamente dall’olfatto di Bruss e di Kira.

Protagonisti dell'esercitazione di Sirmione - © www.giornaledibrescia.it

La simulazione è scattata intorno alle 8.30, con la denuncia del papà di Joshua alla Polizia locale, che ha partecipato schierando quattro agenti. Come da procedura, il genitore ha fornito foto e descrizione del figlio, oltre a un suo indumento, da far annusare ai cani. I primi a partire sono stati i cosiddetti «cinghiali», volontari del nucleo di ricerca e soccorso, freschi di corso Gps, ma il più veloce è stato «Bruss», che ha seguito la traccia olfattiva del ragazzino fino alla chiesa di San Pietro in Mavino, raggiungendo Joshua in circa mezz’ora. Bravissima anche la sua collega «Kira», che ha dato prova di una precisione straordinaria, fornendo al suo istruttore Giovanni ben 41 negativi.

Sicurezza

«L’esercitazione – commenta l’assessore Massimo Padovan – rappresenta uno strumento fondamentale a supporto delle misure di sicurezza adottate dall’Amministrazione in vista della stagione turistica, tra cui le due ambulanze e controllo delle coste da parte della Protezione civile».