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Montichiari, i fondi per il centro di Boschetti scaldano il consiglio

Mozione della minoranza, botta e risposta tra sindaco e passata amministrazione e aggiornamento tra 60 giorni
Giulia Bonardi
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