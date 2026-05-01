Montichiari, i fondi per il centro di Boschetti scaldano il consiglio
Mozione della minoranza, botta e risposta tra sindaco e passata amministrazione e aggiornamento tra 60 giorni
Giulia Bonardi
Tutti concordi sull'importanza dell'opera
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