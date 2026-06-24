Montichiari, le fiamme sprigionate da un’auto danneggiano un’abitazione

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, a Vighizzolo, frazione di Montichiari, dove in via San Giovanni, una Mercedes Classe A del 2009 ha improvvisamente preso fuoco: le fiamme hanno coinvolto anche un’abitazione, ma l’intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni.
La dinamica
Secondo quanto ricostruito, il veicolo era in prova prima dell'acquisto da parte di un rivenditore di auto. Alcuni presenti avrebbero notato del fumo uscire dal mezzo, avvertendo il conducente che si è fermato a bordo strada: appena in tempo, dato che l’auto poi è stata distrutta dalle fiamme.
Il rogo ha coinvolto anche l’abitazione all’altezza della quale si trovava il veicolo: sono bruciati i serramenti, l'intonaco esterno e le fiamme hanno raggiunto anche la parte esterna del tetto, ma i Vigili del fuoco hanno impedito prontamente la loro diffusione e che la situazione degenerasse. Una volta concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la carcassa della Mercedes è stata rimossa.
Il sindaco di Montichiari, Marco Togni, ha disposto l'intervento di Cbbo per la pulizia della carreggiata.