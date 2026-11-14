Montichiari, il sindaco: «Costi lievitati, bisogna fare delle scelte»

Montichiari, con circa 986 euro pro capite registrati nel corso del 2025 è – tra i Comuni più popolosi della provincia di Brescia – quello con le minori entrate di bilancio per ogni abitante.
«Quando ho iniziato il mio mandato, nel 2019, il costo per le asfaltature era di circa 10-12 euro al metro quadro; oggi siamo tra i 24 e 25 euro. A parità di risorse, o si spende il doppio per fare la stessa cosa o si realizza la metà» spiega il sindaco Marco Togni. La situazione ha imposto una scelta quasi obbligata: «Per riuscire a mantenere i servizi e per avere dei margini per realizzare adeguamenti, manutenzioni e opere pubbliche - sottolinea il primo cittadino -, abbiamo dovuto aumentare le entrate, alzando l’addizionale Irpef e l’Imu».
Le difficoltà sono molteplici e per il bilancio comunale neppure la realizzazione di nuove costruzioni offre un sollievo significativo: «Quando nasce una lottizzazione, il Comune incassa degli oneri di urbanizzazione una tantum. Deve però anche garantire ulteriori manutenzioni e servizi per i nuovi cittadini o per le industrie che si insediano. Questo - nel tempo - diventa più un costo che una risorsa per le casse comunali, rendendo la situazione insostenibile nel lunghissimo periodo» conclude il primo cittadino Togni.