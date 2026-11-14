Quanto incassano i Comuni bresciani: da 789 a 16mila euro per abitante

L’approvazione del bilancio è, per ogni ente pubblico, la chiave di volta dell’azione amministrativa dell’anno. È in questa fase che i decisori pubblici sono chiamati a selezionare le priorità da finanziare e le azioni che invece andranno posticipate. La sfida è sempre la stessa: far quadrare i conti, nonostante le difficoltà - ormai croniche - nel reperire le risorse necessarie.
L’analisi effettuata sui 205 Comuni della nostra provincia si basa sulla quantità di denaro entrato nelle casse comunali nel corso del 2025, calcolato in proporzione al numero dei cittadini residenti. Questa metodologia permette di capire quante risorse economiche un Comune è potenzialmente in grado di spendere per ogni abitante, garantendo l’erogazione dei servizi pubblici, l’assistenza sociale e le manutenzioni del territorio. In questo senso, i dati del Ministero dell’Economia raccontano di una provincia che viaggia a velocità diverse, e in cui emergono differenze significative da un Comune all’altro.
Classifica
A fronte di una media provinciale di entrate pro capite attestata a 2.216 euro, il primato spetta al Comune di Paisco Loveno, con oltre 16.300 euro per abitante; segue Limone sul Garda, con 12.740 euro. In fondo alla graduatoria Trenzano, con 794 euro pro capite e Comezzano-Cizzago, che registra il valore più basso: solo 789 euro per abitante.
Analizzando i dati numerici, si possono trarre alcune considerazioni. Innanzitutto, la collocazione territoriale e la vocazione economica del luogo restano elementi centrali: tra i Comuni bresciani a forte presenza turistica, la quasi totalità si colloca in prossimità della media provinciale o al di sopra di essa. In queste realtà le entrate sono trainate dalle imposte e dalle rendite legate ai visitatori, facendo crescere le risorse raccolte a disposizione anche della popolazione residente.
Curiosità
In secondo luogo, va registrato l’ottimo risultato di molti piccoli comuni, soprattutto in zone montane. In questi casi, a fronte di scarsissimi introiti dovuti alla tassazione, a fare la differenza sono i trasferimenti da parte dello Stato e di altri enti pubblici, capaci - in certi casi - di incidere per oltre la metà del bilancio comunale.
È opportuno sottolineare che l’analisi delle entrate pro capite non indica automaticamente quanto un Comune sia ricco o virtuoso nella gestione dei conti pubblici, tanto più che garantire alcuni servizi ha dei costi fissi non sempre proporzionati al numero di residenti. Neppure si tratta di numeri cristallizzati nel tempo: la capacità di accedere a fondi sovracomunali può cambiare di anno in anno, e la fine dei contributi legati al Pnrr probabilmente produrrà una diminuzione generalizzata dei finanziamenti nei prossimi bilanci. Soggetta a mutamenti è anche la situazione demografica di ogni Comune, influenzata tanto dal calo delle nascite quanto da considerazioni di carattere economico.
Opportunità
Quella che emerge è dunque una fotografia contabile del territorio bresciano, capace di mettere in luce realtà profondamente diverse tra loro. Dietro le cifre si nascondono infatti le differenti condizioni economiche, demografiche e geografiche in cui operano le amministrazioni locali.
Una cosa, però, le accomuna tutte: la necessità di trasformare le risorse disponibili in servizi, opportunità e qualità della vita per i cittadini.