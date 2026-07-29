Montichiari, dopo 40 anni d’attesa ecco la Strada dei cavatori

Pronta l’arteria prevista dal 1986: libererà Vighizzolo dal traffico pesante. L’iter è stato tortuoso. Il sindaco Togni: «L’opera è ancora utile, negli anni ci sono stati incidente»

Giulia Bonardi 29 luglio 2026 2 ' di lettura

Un momento della tanto attesa inaugurazione Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti strada dei cavatoriVighizzoloLavoricavatoritrafficoMontichiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...