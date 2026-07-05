Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Bassa

Montichiari: dalla magia al teatro, Christian incanta anche da attore

Debutto a New York con «Anime dal fondo». E ora il 23enne prepara un tour negli Stati Uniti
Giulia Bonardi
Christian Ceresera nella casa di James Dean
Christian Ceresera nella casa di James Dean

Non solo magia: l’illusionista monteclarense Christian Ceresera intraprende anche la carriera di attore che lo porterà in un tour a stelle e strisce con uno spettacolo di sensibilizzazione sul contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti. Il 23enne, infatti, che, come il nostro giornale ha raccontato in passato, ha già calcato i palchi americani nelle vesti di illusionista, questa volta è l’attore protagonista dello spettacolo teatrale «Anime dal fondo».

A stelle e strisce

Dopo la prima assoluta, andata in scena ad aprile al Brooklyn Art Haus di New York, lo spettacolo, che ha un cast italiano ma è di produzione americana, ha «viaggiato» per la Sicilia nel mese di maggio, con 17 messe in scena in 9 città. E presto tornerà in America, dove sarà avviato un nuovo tour: è diretto dal regista Alessandro Ienzi, firmato dalla produttrice americana Cindy Sibilsky e, al fianco del mago-attore monteclarense, recita l’attrice Diletta Guglielmi.

Il giovane attore a New York
Il giovane attore a New York

Si aggiunga che, parallelamente, ha compiuto un passo nel mondo del cinema, partecipando come supporting actor a un cortometraggio della regista americana Varvara, girato sul lago di Como.

Naturalmente, in tutto questo, continua la carriera di illusionista, sempre di respiro internazionale (tra Stati Uniti, Svizzera, Francia e Italia), e prossimamente ci sarà anche uno spettacolo a Montichiari.

Il nonno Remo

Per intraprendere la carriera di attore, non ha improvvisato, infatti aveva anche frequentato un corso alla New York Film Academy, perché sia la magia, sia la recitazione richiedono la capacità di «raccontare storie a un pubblico di spettatori, interpretandole e facendo da tramite per la trasmissione di messaggi», è ciò che pensa Christian Ceresera, appunto: «Una passione, quella per la narrazione di storie, che ho preso da mio nonno Remo: se n’è andato un anno fa e me ne raccontava sempre – dice l’illusionista-attore –. Oltretutto in questo spettacolo teatrale che mi riporterà nuovamente in America, trasmetto un messaggio importante di sensibilizzazione contro l’uso di sostanze stupefacenti. Il mio sogno, in generale, è diventare il miglior attore che posso essere e, allo stesso tempo, continuare a crescere come illusionista. Raccontare storie, sul palco oppure davanti a una telecamera, è ciò che mi permette di crescere non solo come artista, ma anche come persona».

A Central Park

E a proposito di storie, di vocazione e di destino, il giovane talento ci regala anche un aneddoto: «Mi piace imparare le battute, camminando – dice –. E mentre eravamo in America a preparare lo spettacolo, lo facevo nientemeno che a Central Park. Sapevo che in un palazzo vicino aveva vissuto James Dean, un attore che mi lega anche a mio nonno, dunque nelle mie camminate, arrivavo sino a lì. Un giorno, grazie alle signore che ora abitano in quel che è stato il suo appartamento e che stavano rientrando a casa proprio mentre mi trovavo lì, mi è stato possibile visitarlo, vedere la sua libreria, ancora presente, e salire sul tetto dell’edificio, dove era solito imparare le battute. Che emozione!».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Christian CereseraillusionismoteatroNew YorkStati UnitiJames DeanMontichiari

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
La prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalareLa prima pagina del GdB come ricordo di una data speciale, da conservare o regalare

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi.

SCOPRI DI PIÙ
Tutto il mondo del calcio bresciano in un unico volumeTutto il mondo del calcio bresciano in un unico volume

L'Almanacco del Calcio Bresciano è in edicola con il GdB

SCOPRI DI PIÙ
Genius. 100 idee per essere feliciGenius. 100 idee per essere felici

Spunti e suggerimenti pratici ispirati a filosofi antichi e studiosi contemporanei.

SCOPRI DI PIÙ