Christian, il mago monteclarense pronto a vivere la magia di Broadway

Giulia Bonardi

Il bresciano torna a New York per esibirsi in uno show Off-Broadway: «Era un obiettivo. E proseguirò i miei studi di recitazione»

2 ' di lettura

Il mago monteclarense Christian Ceresera - © www.giornaledibrescia.it

Il mago Christian Ceresera è tornato a New York: non solo si perfezionerà attraverso la recitazione, ma si esibirà anche sul palco dei suoi sogni, a «un passo» da Broadway. Christian Ceresera, il mago 19enne negli Usa per il suo sogno Emozione «Qualche giorno prima di Natale mi esibirò in uno show Off-Broadway, chiamato Monday Night Magic, che è lo show di Magia più longevo a New York – racconta –. Ho fatto il mio debutto a New York l’anno scorso e poterci tornare e mostrare l’amore che ho per q