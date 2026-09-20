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Montichiari, cade dalla bici e batte il volto a terra: grave 61enne

È successo in via Leonardo Da Vinci, il ciclista era insieme al suo gruppo: a causare la caduta un problema alla ruota
Giulia Bonardi
L'incidente in una zona residenziale della cittadina
L'incidente in una zona residenziale della cittadina

Grave caduta, nella tarda mattinata di oggi  – domenica 20 settembre –, per un ciclista che, in gruppo, stava percorrendo via Leonardo Da Vinci. Da quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale, la caduta sarebbe stata autonoma: pare che la bici abbia avuto un problema meccanico e la ruota si sia sganciata.

Purtroppo, il ciclista, 61 anni di Montichiari, nella caduta ha battuto violentemente il volto a terra. Le sue condizioni sono parse subito preoccupanti: i mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso. Si è reso necessario intubarlo sul posto; poi è stato trasportato in ambulanza al Civile a  Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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