Accoglienza e orientamento: a Montichiari una rete per sostenere i giovani

Giulia Bonardi
Si chiama «Tag-Territorio, Azione, Giovani» ed è un progetto rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 34 anni dell’Ambito 10
Una rete per sostenere i giovani - © www.giornaledibrescia.it
Al via il progetto «Tag-Territorio, Azione, Giovani», che mette al centro i ragazzi e le loro idee. Promosso dal Comune di Montichiari come capofila dell’Ambito 10 Bassa Bresciana Orientale, concretizzerà una serie di iniziative per le politiche giovanili puntando «a rafforzare e innovare i servizi di accoglienza, informazione, orientamento e partecipazione attiva rivolti ai giovani tra i 15 e i 34 anni, con particolare attenzione alla fascia d’età 18-26 anni».

Il progetto

Si partirà con un hackathon per «costruire il futuro insieme» (le iscrizioni sono aperte e il Qrcode è sui canali social del Comune): una sfida a squadre che si terrà sabato 31 gennaio, dalle 9.30, al Centro San Filippo, in cui i team avranno 12 ore per ideare soluzioni creative su una tematica tra le quattro proposte.

Ripensare spazi e luoghi per renderli più a misura di giovani; nuove iniziative per animare il territorio; soluzioni di mobilità, per muoversi meglio e connettere persone e luoghi; come valorizzare i talenti e creare opportunità per le nuove generazioni.

Queste sono le alternative tematiche e il miglior team sarà premiato ad aprile (montepremi da 1.500 euro). Tornando al progetto Tag, esso si attua con il contributo di Regione Lombardia e si svilupperà sui vari Comuni dell’Ambito.

Obiettivi

«L’iniziativa nasce dall’analisi dei bisogni emergenti del territorio, caratterizzato da una frammentazione delle opportunità rivolte ai giovani, da criticità nei percorsi di orientamento formativo e professionale e dalla necessità di potenziare spazi e occasioni di protagonismo giovanile – spiegano i promotori –. In risposta a tali esigenze, il progetto si fonda su una solida partnership pubblico-privata, che coinvolge cooperative sociali con esperienza nei servizi educativi e giovanili, il sistema imprenditoriale locale e soggetti di eccellenza nel campo dell’innovazione e della formazione».

Partner e azioni

Tra i partner, le cooperative sociali La Nuvola Nel Sacco e La Sorgente e l’Associazione Imprese Montichiari, che collaborano in rete con Fondazione Politecnico di Milano e il suo Hub della Conoscenza.

Il progetto ha una durata annuale, fino a ottobre 2026, e prevede un insieme di azioni in cui i giovani saranno chiamati a contribuire ai processi decisionali.

Verrà anche individuato uno spazio comunale che diventerà un Hub giovanile e accoglierà percorsi di co-design, laboratori di educazione finanziaria e competenze digitali, un Informagiovani per l’orientamento formativo e alla mobilità europea, workshop scuola-impresa, due hackathon tematici e un evento finale. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento di giovani in condizioni di fragilità e a rischio esclusione.

Priorità

«Il progetto rappresenta una priorità per l’Amministrazione comunale e rientra negli obiettivi del Piano di Zona 2025-2027 – afferma l’assessore alle Politiche giovanili Davide Tiraboschi –. Con questa iniziativa vogliamo rafforzare la rete territoriale che lavora con e per i giovani, mettendo in relazione enti, servizi e associazioni. Investire su di essi significa ascoltarne i bisogni, valorizzarne le capacità e accompagnarli nei loro percorsi di crescita. Il lavoro di rete è oggi lo strumento più efficace per dare risposte durature alle esigenze del territorio».

