Minacciato con un coltello sul bus: «Così ho reagito e l’ho disarmata»

Marco Lembo, 18enne di Castrezzato, è rimasto ferito dopo aver sottratto l’arma a una 24enne che si era scagliata contro di lui: «È subentrato l’istinto di protezione». L’episodio è avvenuto a Berlingo