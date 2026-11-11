Minacciato con un coltello sul bus: «Così ho reagito e l’ho disarmata»

Il pullman di Arriva che viaggia da Brescia verso Chiari, attraversando la Bassa bresciana, è pieno di studenti. C’è chi chiacchiera e ride, chi si perde nello smartphone, altri riposano con la testa appoggiata al finestrino. Un giorno come tanti altri, un normale viaggio verso casa dopo la scuola. Finché non spunta un coltello. Una lama di circa 7 o 8 centimetri, puntata contro uno studente. Contro Marco Lembo, 18enne di Castrezzato, che nel giro di un instante fa una scelta: accantona il panico e la confusione iniziale e affronta il suo aggressore, la ragazza di pochi anni più grande che imbraccia l’arma, e la immobilizza prima che possa succedere il peggio.
I soccorsi
«Se non fosse stato per lui chissà cosa sarebbe successo: me lo hanno detto tutti i ragazzi presenti», racconta la mamma Azzurra che oggi pomeriggio (mercoledì 11 novembre) è subito corsa sul posto dopo la chiamata ricevuta dal figlio. In via Roma, nel cuore di Berlingo, dove l’autobus proveniente dalla città ha arrestato la sua corsa per permettere l’intervento del 118 e dei carabinieri della Radiomobile di Chiari.
Il racconto
Ma a raccontare quegli attimi concitati è Marco e parte dal suo aggressore: dalla giovane, una 24enne con fragilità note, che spesso viaggia lungo la tratta e che sarebbe già stata protagonista di alcuni episodi sopra le righe tra insulti e minacce. «L’avevamo notata – continua Marco – ma non ci stavamo facendo caso. Poi a un certo punto, nel sentirci ridere, si è alzata, si è avvicinata frugando nelle tasche: ha tirato fuori un coltello a serramanico e me lo ha punto addosso». Meraviglia, confusione, le prime emozioni. «Ho alzato le mani e le ho chiesto cosa stesse facendo».
Ma tra lo stupore è l’azione è passato pochissimo tempo. «È subentrato l’istinto di protezione», continua. Ex rugbista, appassionato di palestra e il sogno di unirsi alle forze dell’ordine, lo studente di Castrezzato con sangue freddo si è alzato e ha provato ad allontanarla, spintonandola. «Lei è caduta, ma si è rialzata e mi è tornata contro: l’ho afferrata e ho provato a immobilizzarla sul sedile, mentre gridavano di fermarle il bus e chiamare le forze dell’ordine, ma lei continuava ad agitarsi».
La denuncia
È seguita una breve colluttazione, durante la quale entrambi sono finiti a terra, lungo il corridoio dell’autobus. «Mi sono messo sopra di peso per fermarla, lei era fuori controllo, continuava ad agitarsi – continua – Un altro ragazzo è riuscito a strapparle il coltello di mano, nel farlo è rimasto ferito». Sul posto nel frattempo sono interventi i militari e l’ambulanza. Marco, che nella concitazione è stato ferito al ginocchio dal coltello, e gli altri testimoni sono stati medicati e accompagnati in caserma, dove i carabinieri hanno raccolto le loro testimonianze. Così la 24enne, è stata denunciata per porto d’armi abusivo e minaccia aggravata, per poi essere riaffidata alla famiglia. Gli altri studenti sull’autobus invece sono stati raggiunti dalle loro famiglie, o rincasati con un altro pullman di linea.