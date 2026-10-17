Minacce social alla sindaca Castelletti: denunciato un 30enne

Nei giorni scorsi, gli investigatori della Digos della Questura di Brescia, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 30enne di Cortefranca – con precedenti per guida in stato di ebbrezza, stupefacenti, lesioni e minacce –, ritenuto responsabile della pubblicazione su Instagram di contenuti minacciosi e denigratori nei confronti della sindaca di Brescia Laura Castelletti.
La vicenda ha avuto origine dalla diffusione, su diverse piattaforme digitali, di un filmato registrato nel quartiere cittadino di Sant'Eufemia, nel quale la sindaca compariva insieme ad alcuni giovani rapper locali. Il video è stato pubblicato sui canali social degli artisti, ma poi ulteriormente diffuso sul web attraverso altri profili Instagram, accompagnato da frasi oltraggiose, minacciose e offensive nei confronti della prima cittadina. Le successive attività investigative hanno consentito di risalire all'identità del titolare del profilo Instagram incriminato.
I provvedimenti
Nella mattinata di venerdì 16 ottobre, al termine degli accertamenti, l'uomo è stato convocato negli uffici della Digos in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per diffamazione a mezzo stampa e minacce. «Vi sono persone che ritengono che ciò che viene detto e scritto sui social network non abbia ripercussioni, considerando erroneamente la realtà virtuale come un contesto ove è lecito porre in essere qualsiasi tipologia di condotta – ha precisato il questore di Brescia Paolo Sartori –. Questi spazi virtuali, invece, sono del tutto assimilati al contesto reale per quanto attiene, nello specifico, alle conseguenze di carattere giudiziario che derivano da comportamenti illeciti».