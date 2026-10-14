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Castelletti: «Verso di me parole violente sui social. Ho denunciato»

La pagina Soldato audace su Instagram ha condiviso uno screenshot in cui si vede la sindaca di Brescia insieme ad alcuni rapper con background migratorio, accompagnato dalla scritta: «Te possino dà tante cortellate»
Stefano Zanotti

Stefano Zanotti

Giornalista

Laura Castelletti e lo screenshot condiviso dalla pagina «Soldato audace»
Laura Castelletti e lo screenshot condiviso dalla pagina «Soldato audace»

Un video girato con tre giovani rapper bresciani si trasforma in un’ondata di insulti e commenti violenti sui social, fino agli auguri di essere accoltellata. Per questo la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha deciso di presentare denuncia.

I fatti

La vicenda nasce durante una delle consuete camminate nei quartieri, questa volta a Sant’Eufemia. Al termine dell’assemblea, tre ragazzi con background migratorio che portano avanti un progetto musicale, si avvicinano alla sindaca. Le raccontano le loro iniziative e le propongono di registrare un breve video.

Castelletti accetta e il filmato viene poi ricondiviso sui social, dove arrivano commenti pesantemente offensivi e aggressivi, tanto da costringere chi lo pubblica a bloccare le risposte. La pagina «Soldato audace» ha poi rilanciato uno screenshot del video, accompagnandolo con la frase «Te possino dà tante cortellate». Il contenuto è stato poi nuovamente condiviso e la sindaca è stata pure taggata. Una persona ha scritto: «Ospitane una decina o un paio a casa sua se è così accogliente. Facile con i soldi dei bresciani».

L’annuncio

«Ho presentato denuncia. Sarà la magistratura a valutare le responsabilità», ha spiegato la sindaca, precisando che la questione va oltre la vicenda personale. «Non voglio abituarmi a questo odio, a questa violenza, alle minacce e alla gente che ride, che tratta tutto come se fosse uno spettacolo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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