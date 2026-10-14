Castelletti: «Verso di me parole violente sui social. Ho denunciato»

Un video girato con tre giovani rapper bresciani si trasforma in un’ondata di insulti e commenti violenti sui social, fino agli auguri di essere accoltellata. Per questo la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha deciso di presentare denuncia.
I fatti
La vicenda nasce durante una delle consuete camminate nei quartieri, questa volta a Sant’Eufemia. Al termine dell’assemblea, tre ragazzi con background migratorio che portano avanti un progetto musicale, si avvicinano alla sindaca. Le raccontano le loro iniziative e le propongono di registrare un breve video.
Castelletti accetta e il filmato viene poi ricondiviso sui social, dove arrivano commenti pesantemente offensivi e aggressivi, tanto da costringere chi lo pubblica a bloccare le risposte. La pagina «Soldato audace» ha poi rilanciato uno screenshot del video, accompagnandolo con la frase «Te possino dà tante cortellate». Il contenuto è stato poi nuovamente condiviso e la sindaca è stata pure taggata. Una persona ha scritto: «Ospitane una decina o un paio a casa sua se è così accogliente. Facile con i soldi dei bresciani».
L’annuncio
«Ho presentato denuncia. Sarà la magistratura a valutare le responsabilità», ha spiegato la sindaca, precisando che la questione va oltre la vicenda personale. «Non voglio abituarmi a questo odio, a questa violenza, alle minacce e alla gente che ride, che tratta tutto come se fosse uno spettacolo».