Spopola la «metafora Balotelli» del sindaco di New York Mamdani

Il sindaco di New York che cita Mario Balotelli. No, non è la scena di una sitcom americana, ma è quello che è successo durante uno speech di Zohram Mamdani che ha presentato pubblicamente le misure politiche che verranno messe in atto per la finale dei Mondiali di calcio, in programma domenica 19 luglio in uno degli stadi della Grande Mela, il New Jersey Stadium.

Leggi anche Del Piero e Mario Balotelli in tribuna a vedere il Desenzano Il paragone «Quando segno un gol, non festeggio, sto facendo solo il mio lavoro. Quando il postino consegna le lettere, festeggia?». Queste le parole pronunciate in passato dal calciatore bresciano e riprese da Mamdani.