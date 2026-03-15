Del Piero e Mario Balotelli in tribuna a vedere il Desenzano
Sorpresa a Sesto San Giovanni: il figlio dell’ex juventino gioca nella Pro Sesto, il bresciano ha fatto il tifo per il fratello Enock
Da sinistra Enock Barwuah, Alex Del Piero e Mario Balotelli
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Sorpresa a Sesto San Giovanni: a seguire in tribuna la sfida tra Pro Sesto e Desenzano, questo pomeriggio, c’erano Mario Balotelli (a seguire il fratello Enock) e Alessandro Del Piero, il cui figlio milita nella formazione biancoceleste.
La sfida è stata vinta di misura dai gardesani: 1-2 il risultato finale, con gol decisivo a ridosso del novantesimo di Antonelli. Il Desenzano, in vetta alla classifica, continua a sognare la serie C.
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