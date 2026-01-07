Mario Balotelli riparte da Dubai: sarà l'attaccante dell'Al Ittifaq Fc

Mario Balotelli lo aveva detto più volte che la sua carriera non era ancora conclusa. E infatti l’attaccante bresciano ha deciso di ripartire riparte da Dubai.

Trentacinque anni la prossima estate, Balotelli ha firmato un contratto con l'Al Ittifaq Fc, club degli Emirati Arabi Uniti: per lui un contratto di 2 anni e mezzo con la società presieduta dall’italiano Pietro Laterza.

Super Mario viene dalla poca fortunata esperienza al Genoa in serie A (dove era stato voluto dall’allenatore Gilardino), contraddistinta anche da un rapporto più che complicato con l’allora tecnico rossoblù Vieira, subetrato proprio a Gilardino poco dopo l’arrivo di Balo.

L’ultima apparizione in campo risale al dicembre 2024 contro il Napoli, sette minuti nel match vinto 2-1 dai partenopei. Poi panchine, non convocazioni e un infortunio lo hanno messo ai margini della rosa.

Il trasferimento all'Al Ittifaq Fc diventerà ufficiale la prossima settimana, ma è previsto che Balotelli raggiunga la sua nuova destinazione già nel weekend.