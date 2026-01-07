Giornale di Brescia
Abbonati
CalcioBrescia e Hinterland

Mario Balotelli riparte da Dubai: sarà l'attaccante dell'Al Ittifaq Fc

Per il bresciano contratto di due anni e mezzo con il club degli Emirati Arabi Uniti: l’ultima apparizione in campo con il Genoa nel dicembre del 2024.
L’ultima maglia vestita da Mario Balotelli è stata quella del Genoa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
L’ultima maglia vestita da Mario Balotelli è stata quella del Genoa - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Mario Balotelli lo aveva detto più volte che la sua carriera non era ancora conclusa. E infatti l’attaccante bresciano ha deciso di ripartire riparte da Dubai.

Trentacinque anni la prossima estate, Balotelli ha firmato un contratto con l'Al Ittifaq Fc, club degli Emirati Arabi Uniti: per lui un contratto di 2 anni e mezzo con la società presieduta dall’italiano Pietro Laterza.

Super Mario viene dalla poca fortunata esperienza al Genoa in serie A (dove era stato voluto dall’allenatore Gilardino), contraddistinta anche da un rapporto più che complicato con l’allora tecnico rossoblù Vieira, subetrato proprio a Gilardino poco dopo l’arrivo di Balo.

L’ultima apparizione in campo risale al dicembre 2024 contro il Napoli, sette minuti nel match vinto 2-1 dai partenopei. Poi panchine, non convocazioni e un infortunio lo hanno messo ai margini della rosa.

Il trasferimento all'Al Ittifaq Fc diventerà ufficiale la prossima settimana, ma è previsto che Balotelli raggiunga la sua nuova destinazione già nel weekend.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Mario BalotellicalciatoresquadraDubai
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario