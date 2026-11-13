A «Messi a fuoco» il nuovo esposto sull’omicidio di Desirée Piovanelli

e una richiesta che riporta al centro una ferita aperta: riaprire l’inchiesta sulla morte di Un nuovo espostoDesirée Piovanelli, uccisa a Leno il 28 settembre 2002. È il tema della puntata di «Messi a fuoco», trasmissione di approfondimento condotta da Andrea Cittadini, in onda questo venerdì dalle 20.30 alle 22 su Teletutto. A chiedere che si torni a indagare è il padre Maurizio, che sarà in studio per raccontare le ragioni della iniziativa della famiglia e le domande alle quali chiede una risposta.Con lui ci saranno Alessandro Pozzani, legale della famiglia Piovanelli, e Michele Vitiello, ingegnere e perito informatico. Un confronto per ricostruire la vicenda e comprendere su quali elementi si fondi la richiesta di nuovi accertamenti, distinguendo le convinzioni dei familiari da quanto dovrà essere valutato dagli inquirenti.
Ma la storia di Desirée continua a interrogare anche la comunità nella quale la ragazza viveva. In collegamento interverrà il giornalista Salvatore Montillo, che è stato a Leno per raccogliere gli umori del paese alla notizia della nuova richiesta della famiglia. Voci e riflessioni per capire come viene accolta oggi questa iniziativa e quale traccia abbia lasciato la vicenda nella memoria collettiva. Ad accompagnare il dibattito i servizi dedicati al caso: il racconto dei fatti e la battaglia di un padre che continua a chiedere di fare piena luce.