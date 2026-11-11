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Omicidio Desirée Piovanelli, il padre: «Qualcuno nasconde la verità»

Parla Maurizio, padre della 14enne assassinata nel settembre del 2002 a Leno: «Le cose che ci hanno raccontato non ci tornano»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Maurizio Piovanelli, padre di Desirée - © www.giornaledibrescia.it
Maurizio Piovanelli, padre di Desirée - © www.giornaledibrescia.it

Il papà della giovane uccisa a Leno nel 2002 ha presentato un esposto alla Procura di Brescia insieme all’avvocato Alessandro Pozzani. In quest’intervista racconta le ragioni che li hanno portati alla decisione.

Maurizio Piovanelli, perché avete deciso di presentare un nuovo esposto?

«Perché non c'è stata giustizia per mia figlia Desirée. Sono stati fatti tanti errori, ci sono tantissime cose che non tornano e vogliamo fare chiarezza. Abbiamo trovato molte cose che non funzionano nell'indagine che è stata fatta».

I vostri dubbi riguardano le persone che hanno ucciso Desirée oppure quello che ruotava attorno alla vicenda?

«Vogliamo fare chiarezza soprattutto su quello che girava intorno all'uccisione di Desirée. Le cose che ci hanno raccontato non tornano. C'è sotto molto, molto di più e vogliamo scoprirlo, perché Desirée merita pienamente giustizia».

Desirée Piovanelli
Desirée Piovanelli

I quattro condannati per il delitto, dunque, non esauriscono secondo voi il quadro delle responsabilità?

«Soprattutto vogliamo capire il perché di quello che è successo. Siamo sicuri che ci siano altre persone coinvolte e che qualcuno non voglia far emergere la verità».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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