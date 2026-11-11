Desirée Piovanelli, un nuovo esposto per cercare il mandante mai trovato

Non per stravolgere un caso già chiuso in via definitiva dalla giustizia, ma per completarlo. A distanza di 24 anni da quando nella cascina Ermengarda di Leno venne trovato senza vita il corpo di Desirée Piovanelli, che di anni ne aveva 14 e che fu vittima di quello che è stato ribattezzato l’omicidio del branco.
L’esposto
«Ho sempre creduto, unitamente alla mia famiglia e al mio legale, che oltre a coloro che sono stati ritenuti dagli inquirenti responsabili dei fatti, in realtà ci fosse un movente differente rispetto all’omicidio a sfondo meramente e strettamente sessuale ed un mandante da doversi ricercare ed individuare all’interno di una complessa cornice che vedeva coinvolti interessi di diverse natura e che necessariamente sfociava in un controllo ramificato in più settori illeciti e malavitosi» scrivono Maurizio Piovanelli, il padre della ragazzina, e l’avvocato Alessandro Pozzani in 15 pagine di esposto depositato nelle scorse ore in Procura per chiedere la riapertura dell’inchiesta. Ci avevano già provato nel 2018, ma il gip archiviò parlando di «voci correnti di paese», disponendo allo stesso tempo il sequestro «nella possibile sopravvenienza di ulteriori elementi» il profilo di Dna ignoto trovato sulla manica e sul retro del giubbino che indossava Desirée quando venne ritrovata.
Il nuovo esposto «presentato nella ricerca della verità mancante» si fonda su dieci punti che intendono allargare il campo rispetto a chi è stato condannato in via definitiva per l’omicidio del 28 settembre 2002: gli ex minori Nico (18 anni di pena), Nicola (15 anni e 4 mesi) e Mattia (dieci anni) che da tempo hanno scontato e Giovanni Erra, ancora in carcere – per poco –, condannato a 30 anni.
I dubbi
Che a Leno ci fosse fino ai primi anni Duemila un giro di spaccio di droga venduta ai giovanissimi in cambio di sesso lo dicono le carte di inchieste, con tanto di elenchi di baby clienti agli atti, sfociate in processi e condanne. «E non è una mera suggestione di voci di paese» scrive l’avvocato Pozzani. «Siamo convinti – racconta il legale – che Desirée fosse entrata in un giro in cui non voleva essere e che sia stata uccisa perché voleva uscirne». Tra i punti sottoposti all’attenzione della Procura di Brescia c’è quello relativo alla richiesta «di svolgere le indagini sui tabulati telefonici». Per un particolare: «Uno dei ragazzi condannati, nel pomeriggio in cui ha commesso l’omicidio, ha stabilito più contatti con la stessa utenza telefonica: inviando prima alle ore 14 un sms e poi effettuando numerose telefonate, tra cui due intervallate di circa un’ora tra loro. Ci si permette di evidenziare – è stato scritto – che tutto fa pensare che il ragazzo non possa aver chiamato nel clou di un delitto per parlare di argomenti frivoli, ma che in realtà abbia voluto comunicare al suo interlocutore che Desirée era caduta nella trappola organizzata. E lo stesso valore ha la chiamata allo stesso numero di tre minuti e sei secondi avvenuta dopo la consumazione del delitto».
La testimonianza
Ci sarebbe anche una nuova testimonianza: «Una donna all’epoca di due anni più grande rispetto a Desirée: oggi è in grado di dire che, poco prima della morte della ragazzina, uno dei giovani poi coinvolti aveva lasciato nell’astuccio di una sua compagna di classe un biglietto nel quale la invitava a recarsi presso la cascina Ermengarda». Secondo Maurizio Piovanelli questo significa che «in realtà dietro al presunto movente sessuale di quell’unico gesto, che poteva essere considerato isolato dagli imputati dell’epoca, esistevano un chiaro disegno e comportamento che travalicavano il mero movente sessuale circoscritto all’epoca dei fatti e deve essere pertanto indagato ed accertato. Questo perché il luogo dell’appuntamento era sempre la stessa Cascina Ermengarda. La persona che ha riferito queste circostanze è residente a Leno, ma ha espresso grande timore e paura di essere identificata e per questo teme ritorsioni».
La prima indagine
Ma per la famiglia Piovanelli non tornerebbero neppure alcuni aspetti dell’inchiesta che ha portato alle quattro condanne: «La ragazzina non è uscita di casa alle 15.30 ma un’ora prima come da testimonianze. Cosa cambia? Che riteniamo non sia stata uccisa dove venne trovata, ma solo successivamente abbandonata nella Cascina Ermengarda. All’interno infatti non sono state isolate tracce delle sue scarpe – trovate poi appoggiate in modo ordinato su una mensola in alto, dove gli investigatori arriveranno con una scala – e non c’è alcun segno di trascinamento di un corpo portato, secondo le ricostruzioni, da un piano all’altro e poi gettato in uno spazio molto piccolo, in una sorta di sgabuzzino. Senza dimenticare – aggiunge il legale della famiglia Piovanelli, che lo ha scritto anche nell’esposto – che la notte stessa della scomparsa il cane molecolare va dalla parte opposta fermandosi per quattro volte all’altezza di un piazzale». E sul possibile trasferimento del corpo solo dopo l’omicidio nell’esposto si legge: «Nel corso delle indagini era emerso che l’auto di Erra era stata vista vicino alla cascina Ermengarda in retromarcia e con il baule aperto».
Ricostruzioni e ipotesi che in 15 pagine provano ad aggiungere un tassello ad uno dei casi di cronaca nera più efferati della provincia bresciana.