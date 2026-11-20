A Chiari il ventunenne Eduart Xhani ha confessato di aver ucciso la madre, Meleqe Lusha, che aveva 39 anni. A Puegnago la vittima è Santina Delai, a Colombare di Sirmione Nerina Fontana, a Temù Laura Ziliani. Quattro donne uccise, quattro vicende di cronaca bresciana da cui parte «Messi a fuoco» per affrontare il tema dei figli che uccidono i genitori.
La puntata andrà in onda questo venerdì su Teletutto, dalle 20.30 alle 22. Ospiti di Andrea Cittadini, in studio ci saranno lo psicoterapeuta Alberto Ghilardi, Paolo Bertoli del Giornale di Brescia e l’avvocato Giovanni Brunelli. In collegamento interverrà la giornalista Emma Crescenti.
Un servizio ripercorrerà i quattro delitti, dal caso di Chiari, il più recente, a quello di Temù, che risale al 2021. Le storie saranno il punto di partenza per discutere di ciò che si può ricostruire dei rapporti tra genitori e figli prima del delitto e di come, nelle aule di tribunale, si accertano le responsabilità e si valuta, quando è in discussione, la capacità di intendere e di volere.