Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Garda

«Algido cinismo»: le motivazioni dell’ergastolo a Mauro Pedrotti

Depositate le 26 pagine della Corte d’Assise di Brescia sull'omicidio di Santina Delai. Smontata la tesi dello scatto d'ira: «Delitto atroce e disumano»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Mauro Pedrotti è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la madre Santina Delai (nel tondo) © www.giornaledibrescia.it
Mauro Pedrotti è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la madre Santina Delai (nel tondo) © www.giornaledibrescia.it

«Il movente economico ha trovato fertile humus in un sotterraneo e, per certi versi inaspettato, risentimento risalente nel tempo». Lo scrive la Corte d’Assise di Brescia nelle 26 pagine di motivazioni della sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di Mauro Pedrotti, il 59enne di Puegnago del Garda che il 7 febbraio 2024 uccise la madre Santina Delai, 78 anni, strangolandola nella sua abitazione. La madre abitava vicino alla famiglia del figlio e l’uomo da tempo voleva trasferirsi.

Le motivazioni

Secondo i giudici, il delitto fu commesso con «algido cinismo» e non fu il frutto di un improvviso scatto d’ira, come sostenuto dall’imputato. Al contrario, Pedrotti avrebbe elaborato «un ben preciso disegno finalizzato a procurarsi l’impunità», dimostrando subito dopo l’omicidio «un assetto difensivo ben organizzato».

La Corte ha riconosciuto la premeditazione, ricordando come l’uomo avesse manifestato in precedenza il proposito di strangolare la madre e sottolineando che «sussistono nel caso all’esame entrambi gli elementi portanti della premeditazione», sia quello legato alla persistente volontà criminale sia quello temporale.

Nelle motivazioni viene esclusa anche qualsiasi attenuante. I giudici parlano di un fatto di «eccezionale gravità», realizzato con «modalità brutali» nei confronti di «una persona indifesa» che ebbe il tempo di percepire «la sofferenza fisica e psichica inflittagli dalla persona cui era più affezionata», rendendo il delitto «ancora più atroce e disumano».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
motivazioni della sentenzaMauro PedrottiSantina Delaiomicidio Santina DelaiPuegnago del Garda

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoSalò, tutto pronto per la Mille Miglia e la sfilata delle Penne NereSalò, tutto pronto per la Mille Miglia e la sfilata delle Penne Nere

Per giugno, nel programma del Comune c’è spazio per la manifestazione sportiva e per l’adunata sezionale «Monte Suello», ma anche per danza e magia

GdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperteGdB RUN | 7 giugno, piazzale Arnaldo. Iscrizioni aperte

Novità 2026: due percorsi «Family» 5 km e «Ten» 10km

SCOPRI DI PIÙ