Omicidio di Chiari, disposto il carcere per il 21enne

Il giudice delle indagini preliminari Mauroernesto Macca ha convalidato il fermo di Eduart Xhani, il 21enne di Chiari accusato dell’omicidio della madre. Il gip ha disposto il carcere.
Per ora il giovane resta ricoverato in Psichiatria al Civile. Il 21enne evidentemente non è ancora lucido e in grado di sopportare la detenzione carceraria dopo quanto accaduto lunedì sera e anche i colloqui che ha sostenuto con le forze di Polizia e i magistrati non hanno chiarito le motivazioni del suo gesto.
In queste ore inoltre è in corso l’autopsia sul corpo di Meleqe Lusha, la madre 39enne. Gli inquirenti vogliono ricostruire la dinamica dell’aggressione che ha portato alla morte della donna e devono affidarsi al contributo del medico legale. Eduart Xhani non è stato di alcun aiuto alle indagini. Da quando si è presentato in caserma a Cremona per consegnarsi è sempre stato in stato confusionale e non è riuscito a spiegare quanto accaduto nell’appartamento di via Tagliata tra la notte di lunedì e l’alba di martedì.