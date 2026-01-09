Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Ruben Andreoli uccise la madre in seguito a «un collasso emotivo»

Pierpaolo Prati
Pubblicate le motivazioni della sentenza che ha condannato il 47enne a 24 anni di reclusione per l’omicidio di Nerina Fontana. Riconosciute le attenuanti generiche
Ruben Andreoli in aula - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Ruben Andreoli in aula - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Una crisi emotiva profonda, maturata all’interno di un rapporto madre-figlio diventato negli anni sempre più fragile e conflittuale. È questo, per i giudici della Corte d’assise di Brescia, lo sfondo sul quale è maturato l’omicidio di Nerina Fontana, uccisa dal figlio Ruben Andreoli il 15 settembre 2023 sul balcone di casa a Colombare di Sirmione.

Andreoli, difeso dall’avvocato Marco Capra, il 22 ottobre 2025 è stato condannato a 24 anni di reclusione. Pur a fronte di una responsabilità giudicata «indubbia» e della piena capacità di intendere e volere, il 47enne ha evitato il massimo della pena, perché i giudici gli hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti all’aggravante dell’aver ucciso la madre.

Le motivazioni

Nelle motivazioni il presidente della Corte d’assise, Roberto Spanò, descrive Andreoli come «non incline alla violenza», travolto piuttosto da «un collasso emotivo in un momento di crisi acuta, improvvisa e circoscritta». Fino a quel giorno, secondo i giudici, l’uomo aveva condotto «un’esistenza conforme alle regole della convivenza civile», senza precedenti penali e con un lavoro stabile.

Nessuna premeditazione

La Corte ricostruisce i giorni che precedettero il delitto, segnati da tensioni crescenti con la madre che in sequenza decise di revocare al figlio la delega sul conto corrente, espresse la volontà di modificare i beneficiari della polizza assicurativa, arrivò a rimuovere le foto del matrimonio del figlio dall’album di nozze. Gesti vissuti da Andreoli come un tradimento e che avrebbero agito da «detonatore su un soggetto vulnerabile» e provocato «una reazione incontrollata».

Secondo i giudici, l’omicidio non è stato premeditato né mosso da vendetta o logiche di dominio, ma è maturato «in preda a una reazione impulsiva». La Corte ha valutato anche il comportamento successivo al fatto: in aula – scrive Spanò in sentenza – Andreoli ha manifestato «un sincero pentimento». Anche per questo non meritava l’ergastolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Ruben AndreoliNerina FontanamotivazionisentenzaomicidioSirmione
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario