I tempi andati ritornano al mercatino dell’antiquariato di Corte Franca

Una mattina d’estate, il profumo dei vigneti tutt’intorno e una piazza che profuma di storia, carta antica e legno vissuto. Domenica 12 luglio Corte Franca ospita il suo atteso mercatino dell’antiquariato e dell’usato, un appuntamento imperdibile per chiunque ami perdersi tra gli oggetti che hanno fatto la storia del nostro quotidiano. In piazza Franciacorta, dalle 8 alle 18, circa 50 espositori esporranno le loro collezioni migliori. Non si tratta di un semplice mercato, ma di un vero e proprio viaggio nel tempo: dalle macchine fotografiche analogiche agli abiti vintage, fino ai complementi d’arredo che daranno un tocco unico alle vostre case. Ogni oggetto esposto ha una seconda vita da offrire e una storia da raccontare.
Tra i banchi è infatti possibile scovare oggetti d’altri tempi: mobili di modernariato, porcellane finissime, libri rari, stampe d’epoca, vinili, vecchi giocattoli e gioielli vintage che portano con sé il fascino e le storie del passato.
L’iniziativa non rappresenta solo un’importante vetrina per gli appassionati di collezionismo alla ricerca del pezzo mancante, ma si inserisce nel più ampio circuito di valorizzazione turistica del territorio. Passeggiare tra le bancarelle diventa così l’occasione ideale per unire la ricerca di oggetti unici a una sosta nelle storiche cantine vinicole o a un pranzo nei ristoranti locali, promuovendo un turismo lento e sostenibile.
Il mercatino sposa inoltre la filosofia del riuso, offrendo una seconda vita a oggetti che altrimenti andrebbero dimenticati. L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. Gli organizzatori consigliano di arrivare fin dalle prime ore del mattino per accaparrarsi i pezzi migliori e godersi l’atmosfera d’altri tempi prima del caldo pomeridiano.
Un appuntamento imperdibile per vivere la Franciacorta sotto una luce diversa, dove la storia locale si intreccia con le storie degli oggetti esposti. Per i visitatori sono disponibili ampi parcheggi nelle vicinanze della piazza principale, rendendo l’accesso comodo e funzionale per le famiglie e i numerosi turisti attesi per il fine settimana estivo.