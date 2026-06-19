La memoria si accende in Rsa con gli scatti storici di Verolanuova

Rendere gli ambienti della Rsa Fondazione Gambara Tavelli Ets più accoglienti e offrire agli ospiti immagini familiari del territorio che possano suscitare ricordi ed emozioni: è questo il cuore del service realizzato dal Lions Club Bassa Bresciana, che ha donato 80 scatti fotografici realizzati dal fotografo verolese Virginio Gilberti.
Il dono
Il service messo in atto dal Lions Club della Bassa «è la dimostrazione del gruppo di saper cogliere le esigenze e i bisogni del territorio» ha detto la presidente Silvia Fidanza alla presentazione del progetto. E ha aggiunto: «Abbiamo deciso di donare alla Casa di riposo queste immagini perché studi certificati hanno evidenziato come la visione di immagini, comprese quelle del territorio di appartenenza, porti beneficio alla memoria, ai ricordi, alla dimensione emotiva e poi, ogni foto diventa un punto di riferimento per gli utenti che, memorizzando lo scatto vicino alla loro camera la troveranno con maggiore facilità. Grazie a Virginio Gilberti, per aver messo a disposizione le sue fotografie, al presidente della Casa di risposo Giuliano Tirelli, per aver accolto la nostra proposta, e ai volontari che ci hanno aiutato a sistemare tutte le riproduzioni fotografiche. Questo service è un volersi prendere cura degli ospiti della struttura rendendo più confortevoli e sempre più simili a casa gli spazi della Casa di risposo stessa».
Nei corridoi
Lungo i corridoi dei reparti ristrutturati e ritinteggiati di recente, compaiono immagini attuali e del passato, a colori e bianco e nero. Nelle riproduzioni ci sono vedute aeree, edifici storici (Palazzo Gambara, sede del Comune, la basilica di San Lorenzo, Castel Merlino, per citarne alcuni), dettagli come l’Angelo sulla cupola della basilica, i dipinti del Tiepolo o le vecchie cartoline di un secolo fa, un paese cambiato un po’ nel tempo, ma che vivere nei ricordi e ad ogni sguardo.
«Il dono del Lions - ha detto Giuliano Tirelli, presidente della Rsa- è il segno concreto della vicinanza, amicizia che il club ha verso la nostra struttura. Dal pulmino per i trasporti, alla sala del riposo, ai gazebi per l’esterno e ora alle fotografie, il Lions Club Bassa Bresciana ha dimostrato, nel corso degli anni, una profonda sensibilità nel cogliere le necessità della nostra struttura, che puntiamo a rendere sempre più familiare per chi vi accede. Grazie di cuore per questo costante sostegno».
Presenti anche alcuni ospiti della struttura e anche Carlotta Bragadina, assessora ai Servizi sociali e il sindaco Stefano Dotti che ha sottolineato l’importanza emotiva dell’iniziativa e di quel prendersi cura degli ospiti della Casa di riposo, i quali rappresentano la memoria e le radici storiche della comunità.