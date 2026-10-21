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I medici del Papa: «Non è necessaria alcuna ulteriore terapia»

Refertati gli esami istologici definitivi dopo l’intervento chirurgico al pontefice per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare: «La malattia era localizzata»
Papa Leone XIV - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Papa Leone XIV - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

I medici di papa Leone XIV, il dott. Luigi Carbone e il prof. Stefano Margaritora, comunicano in una nota diffusa dal Policlinico Gemelli di Roma che «sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l'intervento chirurgico al Santo Padre.

Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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