Il Papa si affaccia per l’Angelus: «Ho sentito la vostra vicinanza, grazie»

Puntuale a mezzogiorno, dopo il ricovero e le dimissioni dal policlinico Agostino Gemelli solo ieri, il Papa si è affacciato per la recita dell’Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San Pietro. Caloroso l’applauso della folla: «Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno. Grazie!».
Le parole
«Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli», ha aggiunto Leone XIV, sottolineando che «questa esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità».
«Superata questa fase delicata, come sapete, ora riprenderò gradualmente le mie attività, sempre con l’aiuto di Dio e delle vostre preghiere. Grazie ancora. Buona domenica!», ha concluso. Il Pontefice è apparso in discreta forma, ha letto il testo preparato con un po’ di lentezza, ma senza esitazioni.