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Il Papa si affaccia per l’Angelus: «Ho sentito la vostra vicinanza, grazie»

A pochi giorni dall’intervento al Gemelli, il Pontefice è apparso in discreta forma. Ha letto il testo preparato con un po’ di lentezza, ma senza esitazioni
Papa Leone XIV durante l'Angelus - Foto Ansa/Angelo Carconi © www.giornaledibrescia.it
Papa Leone XIV durante l'Angelus - Foto Ansa/Angelo Carconi © www.giornaledibrescia.it

Puntuale a mezzogiorno, dopo il ricovero e le dimissioni dal policlinico Agostino Gemelli solo ieri, il Papa si è affacciato per la recita dell’Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San Pietro. Caloroso l’applauso della folla: «Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno. Grazie!».

Le parole

«Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli», ha aggiunto Leone XIV, sottolineando che «questa esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità».

«Superata questa fase delicata, come sapete, ora riprenderò gradualmente le mie attività, sempre con l’aiuto di Dio e delle vostre preghiere. Grazie ancora. Buona domenica!», ha concluso. Il Pontefice è apparso in discreta forma, ha letto il testo preparato con un po’ di lentezza, ma senza esitazioni.

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Papa Leone XIVAngelusCittà del Vaticano
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