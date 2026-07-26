Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Brescia e Hinterland

Mazzano: la Rsa diventa più moderna senza perdere il calore di casa

Concluso il maxi intervento da 10 milioni di euro alla «Fiorini». C’è anche un nuovo nucleo da 16 posti
Nadia Lonati
Nuovo volto per la Rsa Fiorini dopo il restyling
Nuovo volto per la Rsa Fiorini dopo il restyling

La persona al centro, attorno una casa più sicura, più efficiente, e con più posti letto, in un contesto che si connota per il suo spirito familiare, ancor più accogliente. Dopo che, dal marzo 2024, era rimasta nascosta dietro a impalcature e grandi teli, la Rsa Fiorini di Molinetto di Mazzano ha svelato ieri il suo nuovo volto, alla presenza, tra gli altri, di residenti e personale della struttura, di don Paolo Morbio, che ne è presidente, e del vescovo monsignor Pierantonio Tremolada, dei rappresentanti delle istituzioni, di Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia, e di chi si è occupato dei lavori.

Il momento del taglio del nastro
Il momento del taglio del nastro

Accogliente

«Grazie a chi con coraggio e volontà ha dato una nuova casa a ospiti e operatori – ha detto la direttrice generale Maria Chiara Soldini, al taglio del nastro –. Questo è un passo in avanti non solo in termini di sicurezza ed efficienza, ma anche un adeguamento a un nuovo modo di concepire la casa di riposo, molto cambiata soprattutto dopo il Covid. Il taglio che abbiamo voluto dare si distanzia parecchio dall’idea di ambiente sanitario pur mantenendone gli standard, per un modello di accoglienza ancor più umano, familiare, in un certo senso casalingo».

Lavori

Il cantiere è stato molto articolato e complesso, stante la presenza dell’utenza, e ha portato all’adeguamento sismico dell’edificio, con il consolidamento strutturale e il rifacimento completo della copertura. Inoltre massiccio è stato l’intervento di efficientamento energetico: realizzato l’isolamento a cappotto e coibentato l’estradosso del solaio nel sottotetto, vi è stata una totale sostituzione dei serramenti, ciascuno ora dotato di zanzariere, e dei sistemi oscuranti.

Un momento della visita con il vescovo Tremolada
Un momento della visita con il vescovo Tremolada

I vecchi generatori sono stati soppiantati da moderni sistemi ibridi e sono stati installati un nuovo impianto fotovoltaico, con sistema di accumulo, e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Non solo, anche ascensori e fancoil sono stati cambiati e ogni stanza è stata dotata di sollevatori e automatizzata. Ingente l’investimento che ha sfruttato anche le agevolazioni del Superbonus: le opere rientranti in quest’ultimo capitolo ammontano a 8.500.000 euro, alle quali si sommano 1.300.000 euro per lavori in extrabonus.

Sicurezza

Particolare attenzione sul fronte di sicurezza e ampliamento dei servizi. È stata infatti realizzata una nuova vasca antincendio, sono state sostituite le linee antincendio, ed è stato installato un nuovo gruppo elettrogeno.

Uno degli spazi comuni
Uno degli spazi comuni

Ma il vero fiore all’occhiello è la creazione ex novo di un nucleo da 16 posti letto, concepito con standard abitativi e sanitari elevatissimi, dotato di impianto di riscaldamento a pavimento, sistema di domotica dedicato e impianto di ossigeno in ogni camera. Tale disponibilità si va ad aggiungere ai 70 posti letto della Rsa, ai 20 dei mini alloggi, e ai 30 del diurno. Se don Morbio ha parlato di «luogo che celebra la vita», il sindaco Ferdinando Facchin ha definito l’intervento «tra i più importanti della storia della struttura».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Rsa Fiorinicasa di riposoresidenza sanitaria assistenzialeanzianiSuperbonusPierantonio TremoladaClaudio SileoMazzano

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Impara l’inglese in un meseImpara l’inglese in un mese

La nuova edizione in cinque volumi è in edicola con il GdB ogni giovedì fino al 20 agosto.

SCOPRI DI PIÙ
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
Con la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaCon la Summer Card leggi l’edizione digitale del GdB a soli 5,99€ per 1 settimanaSCOPRI DI PIÙ