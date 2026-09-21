Mazzano, scatta l’allarme antincedio: alunni a casa da scuola

Inizio settimana movimentato per alcune classi della scuola primaria «Abba» di Molinetto di Mazzano. Oggi, un’ora prima del suono della campanella le famiglie degli alunni delle quarte e delle quinte sono state raggiunte da una circolare del dirigente scolastico che le informava del fatto che, «su disposizione delle autorità competenti», era stata disposta la sospensione delle lezioni che avrebbero dovuto seguire i figli nella giornata appena cominciata.
Il poco preavviso, unitamente alla mancanza di ulteriori spiegazioni, ha generato subito un certo disappunto nei genitori, costretti ad organizzarsi per la custodia dei figli, nonché preoccupazione, accentuata dal fatto che, solo poco più di una settimana prima, quell'ala dell'edificio interessato dal provvedimento era stata ufficialmente inaugurata dopo lunghi interventi di ristrutturazione. E il malcontento non ha fatto altro che crescere poi con il prosieguo della giornata dato che, fino alla prima serata, di novità, in merito, non ve ne erano.
L’intervento
«La situazione che si è venuta a determinare, e poi risolta – chiarisce il sindaco Ferdinando Facchin – è dovuta a quanto successo tra la tarda serata di domenica e la nottata che ne è seguita. In quelle ore è infatti scattato l'allarme antincendio della primaria con conseguente intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del comune in reperibilità, e da verbale emesso dai pompieri in seguito a sopralluogo e verifiche, quella parte di scuola, senza sistema antincendio attivo, non poteva essere aperta. Io e il dirigente scolastico ne siamo stati informati alle 7 e subito è partita la comunicazione alle famiglie. Mi rendo conto che il tempo fosse poco, ma diversamente non si poteva fare».
Nelle ore successive alla circolare sono proseguiti i controlli e l’azienda esecutrice dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, come da contratto, è stata incaricata di risolvere il problema: a provocare l’anomalia «sarebbero stati dei sensori difettosi». Sono stati sostituiti e domani si tornerà regolarmente in aula.