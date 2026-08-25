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Maxi incendio a Erbusco: fiamme spente, ora bonifica del capannone

L’intervento alla Maxi Dolphin è andato avanti tutta la notte con una ventina di squadre dei Vigili del fuoco impegnate. Rogo circoscritto a un solo edificio
Lo spegnimento dell'incendio a Erbusco
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Lo spegnimento dell'incendio a Erbusco

È stato spento l’incendio che nella serata di lunedì è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi che costruisce barche. I Vigili del fuoco, sul posto complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale bruciato e procedendo alla bonifica.

Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse all’edificio adiacente al capannone. Ancora da stabilire le cause dell’incidente anche se fortunatamente non risultano persone coinvolte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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