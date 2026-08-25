Maxi incendio a Erbusco: fiamme spente, ora bonifica del capannone
L’intervento alla Maxi Dolphin è andato avanti tutta la notte con una ventina di squadre dei Vigili del fuoco impegnate. Rogo circoscritto a un solo edificio
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Lo spegnimento dell'incendio a Erbusco
È stato spento l’incendio che nella serata di lunedì è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi che costruisce barche. I Vigili del fuoco, sul posto complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale bruciato e procedendo alla bonifica.
Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse all’edificio adiacente al capannone. Ancora da stabilire le cause dell’incidente anche se fortunatamente non risultano persone coinvolte.