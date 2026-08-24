Maxi incendio in un’azienda di Erbusco: in fiamme un capannone

Un vasto incendio si è sviluppato stasera verso le 22 in un capannone di via Gandhi 9 a Erbusco nell'unità produttiva di un'azienda che costruisce scafi di barche in vetroresina, la Maxi Dolphin. Sul posto per domare l'ampio fronte delle fiamme diverse squadre dei Vigili del fuoco.
I materiali e la struttura del capannone stanno offrendo all'incendio una forte velocità di propagazione tanto che i Vigili del fuoco, oltre a fronteggiare il rogo principale, stanno proteggendo un edificio limitrofo in cui si producono elementi di polistirolo e materiali sintetici. Le operazioni di spegnimento andranno avanti tutta notte, con la colonna di fumo visibile, e percepibile all’olfatto, a diversi chilometri di distanza. Non risultano persone ferite.