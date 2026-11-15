Incidente in galleria a Marone, lunghe code sulla Sp510. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento all’interno della Vello 1: le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni, ma sul posto oltre al personale sanitario sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.
L’incidente è avvenuto alle 17 di oggi, domenica 15. Un orario non particolarmente felice, visto le numerose persone che stanno rientrando a casa dopo aver trascorso la giornata al lago. Per questo motivo il tamponamento, anche se non particolarmente grave, ha causato seri disagi alla viabilità fino alle 19 circa. Per i rilievi sul posto i carabinieri.