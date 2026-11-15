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Incidente in galleria a Marone: lunghe code sulla Sp510

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento: sul posto anche i Vigili del fuoco
Simone Bracchi

Simone Bracchi

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L'incidente lungo la Sp510
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L'incidente lungo la Sp510

Incidente in galleria a Marone, lunghe code sulla Sp510. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento all’interno della Vello 1: le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni, ma sul posto oltre al personale sanitario sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. 

L’incidente è avvenuto alle 17 di oggi, domenica 15. Un orario non particolarmente felice, visto le numerose persone che stanno rientrando a casa dopo aver trascorso la giornata al lago. Per questo motivo il tamponamento, anche se non particolarmente grave, ha causato seri disagi alla viabilità fino alle 19 circa. Per i rilievi sul posto i carabinieri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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